Мисткиня Хелен Берджесс працює у англійському Сассексі, створюючи чарівні скульптури тварин.

До теми Художниця створює чарівних котиків з шерсті: фото портретів

Берджесс розповідає, що все життя надихається природою. За словами мисткині, у своїх творах вона хоче оспівати досконалість істот нашої планети.

Чудові скульптури тварин створюються з глини / Фото Берджесс

У дитинстві скульпторка обожнювала документальні фільми про природу. Дівчина переймалася за життя кожного з пухнастих героїв, і тепер відтворює характери та особливості тваринок у глиняних виробах.

Деякі з тварин можуть стати справжніми вазонками – фігури можуть тримати квіти в роті, лапках чи на спині.

Глиняні тварини полонять серця шанувальників творчості мисткині / Колаж 24 каналу з фото Берджесс

Окрім скульптури Берджесс працює у Сассекському фонді захисту диких тварин.

Чому мисткиня почала творити

Можливо, Берджесс і далі б працювала виключно у фонді, та у 2010 році виявилось, що художниця має хронічну хворобу – фіброміалгію. Скульпторка була вимушена працювати менше – свій вільний час вона почала присвячувати глиняним виробам.

Що таке фіброміалгія Це Це стан , який викликає болісну чутливість від доторків. Від цієї хвороби страждає до 8% від усіх людей на планеті. Окрім болей фіброміалгія може мати інші симптоми: розлади сну, знерухомлення в суглобах та порушення життєдіяльності внаслідок перевтоми.

Дівчина перетворила своє захоплення на прибуткову справу – Берджесс відкрила магазин та створила свій сайт, де регулярно публікує милі фото нових фігурок.

Кілька уроків гончарства мене підкорили. Те, що почалося як хобі, швидко переросло в бізнес. Моя робота сподобалася людям настільки, що хотіли її купити,

– розповіла скульпторка.