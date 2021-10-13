Художница Хелен Берджесс работает в английском Сассексе, создавая очаровательные скульптуры животных.

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Берджесс рассказывает, что всю жизнь вдохновляется природой. По словам художницы, в своих произведениях она хочет воспеть совершенство существ нашей планеты.

Великолепные скульптуры животных создаются из глины / Фото Берджесс

В детстве скульптор обожала документальные фильмы о природе. Девушка переживала за жизнь каждого из пушистых героев, и теперь воспроизводит характеры и особенности животных в глиняных изделиях.

Некоторые из животных могут стать настоящими вазонами – фигуры могут держать цветы во рту, лапках или на спине.

Глиняные животные пленят сердца поклонников творчества художницы / Коллаж 24 канала с фото Берджесс

Кроме скульптуры Берджесс работает в Сассекском фонде защиты диких животных.

Почему художница начала творить

Возможно, Берджесс и дальше бы работала исключительно в фонде, но в 2010 году оказалось, что художница имеет хроническую болезнь – фибромиалгию. Скульптор была вынуждена работать меньше – свое свободное время она начала посвящать глиняным изделиям.

Что такое фибромиалгия Это Это состояние , которое вызывает болезненную чувствительность от прикосновений. От этой болезни страдает до 8% от всех людей на планете. Кроме болей фибромиалгия может иметь другие симптомы: расстройства сна, обездвиживание в суставах и нарушение жизнедеятельности вследствие переутомления.

Девушка превратила свое увлечение в прибыльное дело – Берджесс открыла магазин и создала свой сайт, где регулярно публикует милые фото новых фигурок.

Несколько уроков гончарства меня покорили. То, что началось как хобби, быстро переросло в бизнес. Моя работа понравилась людям настолько, что хотели ее купить,

– рассказала скульптор.