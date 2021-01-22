Когда самооценка занижена, человек сомневается в каждом решении, болезненно страдает от каких-либо критических замечаний и в каждом событии видит признаки приближения неудачи. Многие вещи в нашей жизни зависят не от внешних обстоятельств, а от умения видеть себя в истинном свете. Осознание своих личных качеств и вера в собственные силы непосредственно влияют на отношения с окружающим миром.

Поэтому Идеи 24 подготовили обзор незаметных привычек, которые свидетельствуют о нашей неуверенности в себе, поэтому лучше от них избавиться.

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Жить на шоколадке и кофе

Наши пищевые привычки говорят о нас много. Еда может влиять на восприятие человеком самого себя. Если в рационе присутствует слишком много сладкого и напитков, содержащих кофеин, это может вызвать перепады настроения.



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Быть карьеристом

Когда человек недостаточно уверен в хорошем отношении к нему со стороны близких людей, признание он стремится найти на работе. Такие люди трудятся без сна и отдыха, иногда довольствуясь лишь похвалами. Но редко кто может оценить человека, если он сам не в состоянии это сделать.



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Страдать, когда примеряешь что-то в магазине

Когда самооценка у человека хромает, он гораздо сильнее зависит от мнения других при покупке новых предметов гардероба. При этом ему или ей свойственно покупать гораздо больше вещей, чем необходимо.

Предметы гардероба стоит покупать, только если вы себе в них нравитесь. А не потому, что они симпатичные сами по себе и хорошо или плохо сидят на других.



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Верить в удачу и приметы

У каждого человека есть свои маленькие приметы или суеверия. Даже спортсмены совершают определенные ритуалы перед началом соревнований. Но если причину всех своих успехов или неудач человек видит в неправильно одетой футболке или во встрече черной кошки, то, скорее всего, он не слишком уверен в собственных силах.

Вместо того чтобы благодарить за успехи высшие силы или Вселенную, следует признать, что для достижения желаемого было приложено немало усилий.



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Постоянно проверять, закрыты ли двери и отключен утюг

Каждое утро мы выходим из дома по делам. И стоит сделать лишь несколько шагов, как в голове возникает мысль: "А я выключила газ? А утюг? А двери закрыла?" Приходится возвращаться, проверять все по несколько раз, теряя драгоценное время. Если эта утомительная ситуация повторяется изо дня в день, то, скорее всего, неполадки здесь не с памятью, а с самооценкой.

Когда человек постоянно сомневается в собственных способностях и критикует себя, ему свойственно проверять все по несколько раз. Это может касаться и работы, и быта. Мы боимся потерять контроль над любыми аспектами своей жизни, что и приводит к таким последствиям.



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Избегать спортзала, предпочитая тренироваться дома

Люди оправдывают свое нежелание посещать фитнес-центр нехваткой времени. Но наибольшую роль часто играет низкая самооценка. Человек просто стесняется своего тела, пугается будущих нагрузок и боится не справиться.

Физическая активность сама по себе отлично поднимает настроение, и самооценку. Главное – двигаться маленькими шагами и увеличивать нагрузку постепенно.



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Спасительный телефон

Если у человека заниженная самооценка, то особенно неуютно он чувствует себя в незнакомой компании. Все, кажется, видят его насквозь и изначально настроены враждебно. И тут на помощь приходит мобильник. Изучение соцсетей и мессенджеров создает иллюзорное ощущение общения, даже если человек не принимает участия в общей беседе.

Стоит попробовать отложить телефон, даже когда компания вокруг состоит из неизвестных людей. Если новичок будет внимательно слушать окружающих, то они начнут ему симпатизировать.



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Постоянная уборка дома и беспорядок

Принято считать, что заваленное жилье говорит о душевных муках человека. Действительно, если мы не следим за порядком в квартире, это может свидетельствовать о не лучший психологическом состоянии. Но страсть к чистоте и готовность делать уборку постоянно – это отнюдь не признак высокой самооценки.

Часто идеальный дом – это владение перфекциониста. Эта черта говорит о проблемах с восприятием себя. Если мы не даем себе права на ошибку, бесконечно стремимся к идеалу, не жалея своих сил, значит, мы собой недовольны. Иногда стоит заставить себя отложить тряпку и пойти перекусить в кафе по соседству.



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Любовь к рок-музыке

Музыкальные предпочтения тоже могут сообщить много интересной информации о человеке. Поклонникам рока приписывают образ весьма суровых и мрачных личностей. Но на самом деле обычно это чуткие, чувствительные и мягкие люди. При этом любители рока чаще всего интроверты и могут страдать от заниженной самооценки.



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Подсчитывать калории

Калькуляторы калорий и веса – это воплощенный кошмар человека с низкой самооценкой. Любая трапеза, если она сопровождается скрупулезным подсчетом потребленных калорий и завершается контрольным взвешиванием, будет вызывать легкий ужас и отвращение.



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Все время опаздывать

Вроде опоздания должны быть прерогативой уверенных в себе людей, которые настолько себя ценят, что на комфорт других особого внимания не обращают. Но легкомысленно к своему времени относятся как раз индивидуумы с заниженной самооценкой. Им кажется, что важность их присутствия на встрече настолько незначительна, что задержку никто и не заметит.

Для борьбы с этой привычкой сначала придется поверить в собственную значимость.



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