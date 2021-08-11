В летнее время это особенно важно. Сколько воды должны пить дети в течение дня – рассказала диетолог Дарья Левых.
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Сколько воды давать детям
Лето — время активной потери жидкости организмом как у взрослых, так и у детей. Слабость, сонливость, сухость кожи, головокружения, проблемы со стулом – частые спутники обезвоживания. Большинство людей знают, что нужно пить 30 миллилитров на 1 килограмм веса + на дополнительные потери, если они есть,
– отметила Левых.
Она уточнила, что детский организм отличается от взрослого и потребности в воде у них выше.
Симптомы обезвоживания:
- Выраженная жажда;
- сухость кожи и слизистых;
- белый или сероватым налет на языке;
- слабость и сонливость;
- задержка мочеиспускания до 6 часов;
- запоры;
- боль в животе.
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От чего зависит количество воды
Диетолог объяснила, что детям на каждую калорию, расходуемую при метаболизме, требуется примерно 1 миллилитр воды. У младенцев эта цифра будет еще выше.
При весе ребенка 10 килограмм, ему нужно выпивать в день 1 литр воды, при весе 20 килограмм – 1,5 литра. Это потребности при температуре окружающей среды 23 – 25 градусов и при условии, что ребенок здоров, то есть без дополнительных потерь жидкости,
– уточнила она.
Напоминайте ребенку о воде / Фото sjdhospitalbarcelona
Родителям следует помнить, что дети во время игры или каких-то занятий могут забывать о необходимости пить воду. Им следует об этом напоминать.