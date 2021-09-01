Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися чоловікам: відповідь фітнес-інструкторів

Одне з найпопулярніших запитань, яке виникає серед любителів спорту: "як часто потрібно тренуватися, щоб накачати тіло мрії?". Тренери зі спортклубу Smidyuk Academy усе роз'яснили.

Так, за словами досвідчених спортсменів, оптимальним рішенням буде займатися чотири рази на тиждень. Так ви зможете чергувати високоінтенсивні і легші тренування.

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Крім цього, це допоможе ефективніше робити акцент на різні зони і навички:

силова робота над рельєфом;

кардіонавантаження для збільшення витривалості та схуднення (якщо є необхідність);

розвиток мобільності та гнучкості;

інші навички, виходячи з цілей.

В решту вільних три дні можна поєднувати відпочинок і активне відновлення. Наприклад, регулярна розтяжка покращує кровообіг і зменшує кріпатуру.

Але: прогресу не буде без повноцінного відновлення. Якщо відчуваєте виснаження і тривалий біль в м'язах, варто знизити навантаження.

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Текст публікації Smidyuk Academy:

Як часто потрібно тренуватися чоловікові. Оптимальним рішенням буде займатися чотири рази на тиждень. Так ви зможете чергувати високоінтенсивні і більш лайтові тренування, а також робити упор на різні зони і навички:

силова робота над рельєфом

кардіонавантаження для збільшення витривалості і зниження ваги (якщо є необхідність)

розвиток мобільності та гнучкості

інші навички, виходячи з цілей

В останні три дні можна поєднувати відпочинок і активне відновлення. Наприклад, регулярна розтяжка покращує кровообіг і зменшує кріпатуру. Але не забувайте про найголовніше правило: прогресу не буде без повноцінного відновлення. Якщо відчуваєте виснаження і тривалий біль в м'язах, варто знизити навантаження.