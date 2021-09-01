Так, по словам опытных спортсменов, оптимальным решением будет заниматься четыре раза в неделю. Так вы сможете чередовать высокоинтенсивные и более легкие тренировки.

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Кроме того, это поможет эффективнее делать акцент на различные зоны и навыки:

силовая работа над рельефом;

кардионагрузка для увеличения выносливости и похудения (если есть необходимость);

развитие мобильности и гибкости;

другие навыки, исходя из целей.

В остальные свободных три дня можно сочетать отдых и активное восстановление. Например, регулярная растяжка улучшает кровообращение и уменьшает крепатуру.

Но не забывайте о самом главном правиле: прогресса не будет без полноценного восстановления. Если чувствуете истощение и длительную боль в мышцах, стоит снизить нагрузки.

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Текст публикации Smidyuk Academy:

Как часто нужно тренироваться мужчине. Оптимальным решением будет заниматься четыре раза в неделю. Так вы сможете чередовать высокоинтенсивные и более лайтовые тренировки, а также делать упор на различные зоны и навыки:

силовая работа над рельефом

кардионагрузка для увеличения выносливости и снижения веса (если есть необходимость)

развитие мобильности и гибкости

другие навыки, исходя из целей