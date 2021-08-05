Усім відомо, що повноцінний сон необхідний не лише для продуктивного дня, а й для міцного здоров'я. І те, скільки годин ви проспите, може значно поліпшити або знизити якість вашого життя.

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Скільки годин спати?

Здорова тривалість сну – від 7,5 до 9 годин. У літніх людей нижня межа знижується до 6 годин. Спати менше так само небезпечно, як і спати більше. Деякі рідкісні індивідууми можуть дозволити собі 4 – 6 годин сну без шкоди для здоров'я. Але це виняток із правила, і не варто орієнтуватися на декількох відомих геніїв.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.

Чому спати менше або більше за норму – шкідливо?

Недосипання знижує концентрацію, підвищує ризик розвитку діабету, серцево-судинних та імунних захворювань, загрожує депресією і нервовими розладами. А ще провокує переїдання і ожиріння. Регулярний пересип же уповільнює обмін речовин і теж загрожує серцево-судинній системі.



Сон – запорука здоров'я, молодості і краси / Фото unsplash

За статистикою, у тих, хто довго спить, ризик передчасно померти вищий на 30%, ніж у тих, хто вписується у норму тривалості сну,

– говорить Невський.

Коли треба лягати?

Краще перебиратися у ліжко не пізніше 23:00. У темряві виробляється мелатонін, яких запускає всі відновлювальні процеси.

Можна досипати норму днем?

За словами лікаря, можна, але не більше як 20 – 30 хвилин у проміжку з 13:00 до 15:00. Такий неглибокий сон допоможе підбадьоритися, але не "розм'якнути".

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Що допоможе заснути?

Вечірнє тренування, ситий шлунок, ванна і режим – це те, що відмінно допомагає розслабитися і швидше заснути. Перед сном відмовтеся від алкоголю і гаджетів. А каву виключіть з раціону за 6 годин до сну.

Сон – запорука здоров'я, молодості і краси, тому не нехтуйте ним!