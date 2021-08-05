Усім відомо, що повноцінний сон необхідний не лише для продуктивного дня, а й для міцного здоров'я. І те, скільки годин ви проспите, може значно поліпшити або знизити якість вашого життя.
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Скільки годин спати?
Здорова тривалість сну – від 7,5 до 9 годин. У літніх людей нижня межа знижується до 6 годин. Спати менше так само небезпечно, як і спати більше. Деякі рідкісні індивідууми можуть дозволити собі 4 – 6 годин сну без шкоди для здоров'я. Але це виняток із правила, і не варто орієнтуватися на декількох відомих геніїв.
Чому спати менше або більше за норму – шкідливо?
Недосипання знижує концентрацію, підвищує ризик розвитку діабету, серцево-судинних та імунних захворювань, загрожує депресією і нервовими розладами. А ще провокує переїдання і ожиріння. Регулярний пересип же уповільнює обмін речовин і теж загрожує серцево-судинній системі.
Сон – запорука здоров'я, молодості і краси / Фото unsplash
За статистикою, у тих, хто довго спить, ризик передчасно померти вищий на 30%, ніж у тих, хто вписується у норму тривалості сну,
– говорить Невський.
Коли треба лягати?
Краще перебиратися у ліжко не пізніше 23:00. У темряві виробляється мелатонін, яких запускає всі відновлювальні процеси.
Можна досипати норму днем?
За словами лікаря, можна, але не більше як 20 – 30 хвилин у проміжку з 13:00 до 15:00. Такий неглибокий сон допоможе підбадьоритися, але не "розм'якнути".
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Що допоможе заснути?
Вечірнє тренування, ситий шлунок, ванна і режим – це те, що відмінно допомагає розслабитися і швидше заснути. Перед сном відмовтеся від алкоголю і гаджетів. А каву виключіть з раціону за 6 годин до сну.