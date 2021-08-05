Всем известно, что полноценный сон необходим не только для продуктивного дня, но и для крепкого здоровья. И то, сколько часов вы проспите, может значительно улучшить или снизить качество вашей жизни.

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Сколько часов спать?

Здоровая продолжительность сна – от 7,5 до 9 часов. У пожилых людей нижняя граница снижается до 6 часов. Спать меньше так же опасно, как и спать больше. Некоторые редкие индивидуумы могут позволить себе 4 – 6 часов сна без вреда для здоровья. Но это исключение из правила, и не стоит ориентироваться на нескольких известных гениев.

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая", которые придутся вам по душе.

Почему спать меньше или больше нормы – вредно?

Недосыпание снижает концентрацию, повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, грозит депрессией и нервными расстройствами. А еще провоцирует переедание и ожирение. Регулярный пересыпь же замедляет обмен веществ и тоже грозит сердечно-сосудистой системе.



Сон – залог здоровья, молодости и красоты / Фото unsplash

По статистике, у тех, кто долго спит, риск преждевременно умереть выше на 30%, чем у тех, кто вписывается в норму продолжительности сна,

– говорит Невский.

Когда надо ложиться

Лучше перебираться в постель не позднее 23:00. В темноте вырабатывается мелатонин, которых запускает все восстановительные процессы.

Можно досыпать норму днем?

По словам врача, можно, но не более 20 – 30 минут в промежутке с 13:00 до 15:00. Такой неглубокий сон поможет взбодриться, но не "размякнуть".

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Что поможет заснуть?

Вечерняя тренировка, сытый желудок, ванная и режим – это то, что отлично помогает расслабиться и быстрее уснуть. Перед сном откажитесь от алкоголя и гаджетов. А кофе исключите из рациона за 6 часов до сна.