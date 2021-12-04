Крім цього, що сирники дуже корисні, на їх приготування йде зовсім мало часу та зусиль. А з різними додатками вони стають лише смачнішими. Фуд-блогерка Катя Мул поділилася новорічним варіантом рецепта – з мандаринками. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

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Мандаринові сирники: покроковий рецепт

Інгредієнти:

350 грамів домашнього сиру (5 – 9%);

2 столові ложки манки;

1 яйце;

1 столова ложка цукрової пудри;

Дрібка солі;

Суха цедра лимона – на ваш смак;

50 грамів рисового борошна.

Для соусу:

2 мандаринки без кісточок;

50 мілілітрів згущеного молока.

Спосіб приготування:

Сир перетріть через сито, тоді додайте яйце, манку, цукрову пудру та сіль. Перемішайте усе добре і дайте постояти 5 хвилин. Тим часом почистіть мандаринки і розділіть їх на дольки. З сиркової маси сформуйте кульки, у середину яких покладіть по одній дольці мандаринок. Смажте сирники з двох сторін на середньому вогні під кришкою. З решти мандаринок, що залишилася, приготуйте соус. Для цього розігрійте сковороду, додайте згущене молоко і дольки мандаринок. Смажте усе разом 1 – 2 хвилини. Подавайте сирники з соусом.

Смачного!

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Текст публікації Каті Мул:

Мандаринові сирники

Беремо:

350 г сир 5-9%

2 ст.л манка

1 яйце

1 ст.л цукрова пудра

Дрібка солі

Суха цедра лимона

50 г рисове борошно

Соус:

2 мандаринки без кісточок

50 мл згущене молоко

Тепер:

Сир протри через сито, додай яйце і манку, цукрову пудру і сіль, дай постояти 5 хвилин.

Почисть мандаринки.

Розігрій сковороду, додай згущене молоко і часточки мандаринок, обсмаж хвилинку.

Робимо невеликі сирні млинці, викладаємо часточку мандарину, згортаємо кульки, обкатуємо в борошні.

Смажимо на середній температурі з двох сторін під кришкою, використовуємо масло гхі або кокосове.

Подаємо з соусом зі згущеного молока і мандарин, що залишилися.

Це просто відпад!