Крім цього, що сирники дуже корисні, на їх приготування йде зовсім мало часу та зусиль. А з різними додатками вони стають лише смачнішими. Фуд-блогерка Катя Мул поділилася новорічним варіантом рецепта – з мандаринками. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

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Мандаринові сирники: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 350 грамів домашнього сиру (5 – 9%);
  • 2 столові ложки манки;
  • 1 яйце;
  • 1 столова ложка цукрової пудри;
  • Дрібка солі;
  • Суха цедра лимона – на ваш смак;
  • 50 грамів рисового борошна.

Для соусу:

  • 2 мандаринки без кісточок;
  • 50 мілілітрів згущеного молока.

Спосіб приготування:

  1. Сир перетріть через сито, тоді додайте яйце, манку, цукрову пудру та сіль. Перемішайте усе добре і дайте постояти 5 хвилин.
  2. Тим часом почистіть мандаринки і розділіть їх на дольки.
  3. З сиркової маси сформуйте кульки, у середину яких покладіть по одній дольці мандаринок.
  4. Смажте сирники з двох сторін на середньому вогні під кришкою.
  5. З решти мандаринок, що залишилася, приготуйте соус. Для цього розігрійте сковороду, додайте згущене молоко і дольки мандаринок. Смажте усе разом 1 – 2 хвилини.
  6. Подавайте сирники з соусом.

Смачного!

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Текст публікації Каті Мул:

Мандаринові сирники

Беремо:

350 г сир 5-9%
2 ст.л манка
1 яйце
1 ст.л цукрова пудра
Дрібка солі
Суха цедра лимона
50 г рисове борошно

Соус:

2 мандаринки без кісточок
50 мл згущене молоко

Тепер:

Сир протри через сито, додай яйце і манку, цукрову пудру і сіль, дай постояти 5 хвилин.
Почисть мандаринки.
Розігрій сковороду, додай згущене молоко і часточки мандаринок, обсмаж хвилинку.
Робимо невеликі сирні млинці, викладаємо часточку мандарину, згортаємо кульки, обкатуємо в борошні.
Смажимо на середній температурі з двох сторін під кришкою, використовуємо масло гхі або кокосове.
Подаємо з соусом зі згущеного молока і мандарин, що залишилися.

Це просто відпад!