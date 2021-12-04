Крім цього, що сирники дуже корисні, на їх приготування йде зовсім мало часу та зусиль. А з різними додатками вони стають лише смачнішими. Фуд-блогерка Катя Мул поділилася новорічним варіантом рецепта – з мандаринками. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!
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Мандаринові сирники: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 350 грамів домашнього сиру (5 – 9%);
- 2 столові ложки манки;
- 1 яйце;
- 1 столова ложка цукрової пудри;
- Дрібка солі;
- Суха цедра лимона – на ваш смак;
- 50 грамів рисового борошна.
Для соусу:
- 2 мандаринки без кісточок;
- 50 мілілітрів згущеного молока.
Спосіб приготування:
- Сир перетріть через сито, тоді додайте яйце, манку, цукрову пудру та сіль. Перемішайте усе добре і дайте постояти 5 хвилин.
- Тим часом почистіть мандаринки і розділіть їх на дольки.
- З сиркової маси сформуйте кульки, у середину яких покладіть по одній дольці мандаринок.
- Смажте сирники з двох сторін на середньому вогні під кришкою.
- З решти мандаринок, що залишилася, приготуйте соус. Для цього розігрійте сковороду, додайте згущене молоко і дольки мандаринок. Смажте усе разом 1 – 2 хвилини.
- Подавайте сирники з соусом.
Смачного!
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Текст публікації Каті Мул:
Мандаринові сирники
Беремо:
350 г сир 5-9%
2 ст.л манка
1 яйце
1 ст.л цукрова пудра
Дрібка солі
Суха цедра лимона
50 г рисове борошно
Соус:
2 мандаринки без кісточок
50 мл згущене молоко
Тепер:
Сир протри через сито, додай яйце і манку, цукрову пудру і сіль, дай постояти 5 хвилин.
Почисть мандаринки.
Розігрій сковороду, додай згущене молоко і часточки мандаринок, обсмаж хвилинку.
Робимо невеликі сирні млинці, викладаємо часточку мандарину, згортаємо кульки, обкатуємо в борошні.
Смажимо на середній температурі з двох сторін під кришкою, використовуємо масло гхі або кокосове.
Подаємо з соусом зі згущеного молока і мандарин, що залишилися.
Це просто відпад!