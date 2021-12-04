Кроме того, что сырники очень полезны, на их приготовление уходит совсем мало времени и усилий. А с разными дополнениями они становятся только вкуснее. Фуд-блогер Катя Мул поделилась новогодним вариантом рецепта – с мандаринками. Экспериментируйте на кухне вместе с Идеей 24!
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Мандариновые сырники: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 350 граммов творога (5 – 9%);
- 2 столовые ложки манки;
- 1 яйцо;
- 1 столовая ложка сахарной пудры;
- Щепотка соли;
- Сухая цедра лимона – по вашему вкусу;
- 50 граммов рисовой муки.
Для соуса:
- 2 мандаринки без косточек;
- 50 миллилитров сгущенки.
Способ приготовления:
- Творог перетрите через сито, затем добавьте яйцо, манку, сахарную пудру и соль. Размешайте все хорошо и дайте постоять 5 минут.
- Тем временем почистите мандаринки и разделите их на дольки.
- Из творожной массы сформируйте шарики, в середину которых уложите по одной дольке мандаринок.
- Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне под крышкой.
- Из оставшейся мандаринок приготовьте соус. Для этого разогрейте сковороду, добавьте сгущенку и дольки мандаринок. Жарьте все вместе 1 – 2 минуты.
- Подавайте сырники с соусом.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Кати Мул:
Мандариновые творожники
Берем:
350 г творог 5-9%
2 ст.л манка
1 яйцо
1 ст.л сахарная пудра
Щепотка соли
Сухая цедра лимона
50 г рисовая мука
Соус:
2 мандаринки без косточек
50 мл сгущенки
Теперь:
Сыр протри через сито, добавь яйцо и манку, сахарную пудру и соль, дай постоять 5 минут.
Почисти мандаринки.
Разогрей сковороду, добавь сгущенку и дольки мандаринок, обжарь минутку.
Делаем небольшие творожные блины, выкладываем дольку мандарина, сворачиваем шарики, обкатываем в муке.
Жарим на средней температуре с двух сторон под крышкой, используем масло гхи или кокосовое.
Подаем с соусом из сгущенного молока и оставшихся мандарин.
Это просто отпад!