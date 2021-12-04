Кроме того, что сырники очень полезны, на их приготовление уходит совсем мало времени и усилий. А с разными дополнениями они становятся только вкуснее. Фуд-блогер Катя Мул поделилась новогодним вариантом рецепта – с мандаринками. Экспериментируйте на кухне вместе с Идеей 24!

И еще Сытный перекус по-японски: как приготовить дома рисовые шарики онигири

Мандариновые сырники: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

350 граммов творога (5 – 9%);

2 столовые ложки манки;

1 яйцо;

1 столовая ложка сахарной пудры;

Щепотка соли;

Сухая цедра лимона – по вашему вкусу;

50 граммов рисовой муки.

Для соуса:

2 мандаринки без косточек;

50 миллилитров сгущенки.

Способ приготовления:

Творог перетрите через сито, затем добавьте яйцо, манку, сахарную пудру и соль. Размешайте все хорошо и дайте постоять 5 минут. Тем временем почистите мандаринки и разделите их на дольки. Из творожной массы сформируйте шарики, в середину которых уложите по одной дольке мандаринок. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне под крышкой. Из оставшейся мандаринок приготовьте соус. Для этого разогрейте сковороду, добавьте сгущенку и дольки мандаринок. Жарьте все вместе 1 – 2 минуты. Подавайте сырники с соусом.

Приятного аппетита!

Читайте также Как добавить легкости праздничным застольям: приготовьте апельсиновый салат с курицей

Текст публикации Кати Мул:

Мандариновые творожники

Берем:

350 г творог 5-9%

2 ст.л манка

1 яйцо

1 ст.л сахарная пудра

Щепотка соли

Сухая цедра лимона

50 г рисовая мука

Соус:

2 мандаринки без косточек

50 мл сгущенки

Теперь:

Сыр протри через сито, добавь яйцо и манку, сахарную пудру и соль, дай постоять 5 минут.

Почисти мандаринки.

Разогрей сковороду, добавь сгущенку и дольки мандаринок, обжарь минутку.

Делаем небольшие творожные блины, выкладываем дольку мандарина, сворачиваем шарики, обкатываем в муке.

Жарим на средней температуре с двух сторон под крышкой, используем масло гхи или кокосовое.

Подаем с соусом из сгущенного молока и оставшихся мандарин.