Багатьом з нас довелося скасовувати багато планів через локдаун. Деякі експерти вважають, що значній частині людей це завдасть шкоди психічному здоров'ю. Адже не всі люди можуть перелаштовуватися та швидко звикати до ситуації.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть швидше підлаштуватися під локдаун.

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Злитися – це нормально

Якщо ви справді прив'язані до своїх зруйнованих планів і сумуєте, це нормально. Ви повинні прийняти це, і навіть маєте повне право посумувати, поплакати, якщо вам від цього стане легше.



Краще плакати, ніж тримати все в собі / Фото ukrmedia

Змініть свої очікування

Важливим є визнання того, що святковий період цього року буде іншим. Потрібно дещо себе обмежити, адже ви не зможете відвідати ресторан, чи переглянути в кінотеатрі фільм.

Змініть погляд на день

"Тепер ви можете переписати правила і спланувати щось інше". Можливо саме час приділити увагу собі. Тож робіть те, що вам подобається.



Просто насолоджуйтеся моментом / Фото ukrmedia

План, план, план

Не прокидайтеся зранку, не знаючи, що робити. Планування на завтра допомагає не розчаровуватися та провести день ефективно.

Робіть те, що робить вас щасливим

Проведіть день, займаючись улюбленими справами. Це може бути ранкова пробіжка, гра у відеоігри чи заняття, які вам подобаються. Ви можете прийняти гарячу ванну, прочитати хорошу книгу або подивитись фільм, одягнувши улюблену піжаму. Придбайте собі подарунок або дістаньте щось, що завжди хотіли.



Себе теж потрібно любити / Фото ukrmedia

Поговоріть з іншими людьми

Якщо є люди, з якими ви хочете поговорити, ви можете домовитись про розмову телефоном або за допомогою відеодзвінків. А якщо ви відчуваєте себе ізольованими чи сумними, спробуйте вийти на вулицю, навіть якщо ви ходите лише по сусідній алеї, – це одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для свого мозку та настрою.

Їжте, що хочете

Якщо ви любите щось і зможете це придбати в магазині, тоді зробіть це.



Щасливі ви – щасливі всі навколо / Фото ukrmedia