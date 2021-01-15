Многим из нас пришлось отменять много планов через локдаун. Некоторые эксперты считают, что значительной части людей это нанесет ущерб психическому здоровью. Ведь не все люди могут перестраиваться и быстро привыкать к ситуации.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут быстрее подстроиться под локдаун.

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Злиться – это нормально

Если вы действительно привязаны к своим разрушенным планам и грустите, это нормально. Вы должны принять это, а также имеете полное право погрустить и поплакать, если вам от этого станет легче.



Лучше плакать, чем держать все в себе / Фото ukrmedia

Измените свои ожидания

Важным является признание того, что праздничный период этого года будет другим. Нужно несколько себя ограничить, ведь вы не сможете посетить ресторан, или посмотреть в кинотеатре фильм.

Измените взгляд на день

"Теперь вы можете переписать правила и спланировать что-то другое". Возможно самое время, уделить внимание себе. Поэтому делайте то, что вам нравится.



Просто наслаждайтесь моментом / Фото ukrmedia

План, план, план

Не просыпайтесь утром, не зная, что делать. Планирование на завтра помогает не разочаровываться и провести день эффективно.

Делайте то, что делает вас счастливым

Проведите день, занимаясь любимыми делами. Это может быть утренняя пробежка, игра в видеоигры или занятия, которые вам нравятся. Вы можете принять горячую ванну, прочитав хорошую книгу или фильм, надев любимую пижаму. Приобретите себе подарок или достаньте то, что всегда хотели.



Себя тоже нужно любить / Фото ukrmedia

Поговорите с другими людьми

Если есть люди, с которыми вы хотите поговорить, вы можете договориться о разговоре по телефону или с помощью видеозвонков. А если вы чувствуете себя изолированными или печальными, попробуйте выйти на улицу, даже если вы ходите только по соседней аллее – это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для своего мозга и настроения.

Ешьте, что хотите

Если вы любите что-то и сможете это приобрести в магазине, тогда сделайте это.



Счастливые вы – счастливы все вокруг / Фото ukrmedia