100 000 баксів – на жінок із силікону: 8 найдивніших колекцій світу

Колекціонування... Для когось це хобі, для когось – професія. Марки, монети, календарики, нагороди, картини збирають усі – від школярів до акул бізнесу. Але є серед колекціонерів такі навіжені, чиє захоплення більше скидається чи то на жарт, чи то на хворобу.

Перегляньте нашу добірку – і вирішіть самі.

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Силіконові ляльки

Великобританець Боб Гіббінс є власником найбільшої у світі колекції жінок із силікону.

Боб витратив понад 100000 доларів на свою колекцію, яка налічує 240 експонатів, залишивши позаду ще одного колекціонера з Японії, що зібрав 100 ляльок.



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Гумові качки

У 47-річної мешканки з Сіетла Шарлотти Лі більше ніж 5 000 гумових качок. Вона почала збирати їх в 1996-му році, коли друзі стали дарувати їх Шарлотті.

До її колекції входять качки, що пищать, ароматизовані й навіть ті, що світяться уночі.



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Шанувальник Майлі Сайрус

Карл Маккойд володіє цікавою колекцією. На його тілі 21 татуювання, присвячені актрисі та співачці Майлі Сайрус. Серед тату назви пісень і альбомів, а також портрети співачки.



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Поціновувач Барбі

Цзань Ян збирає Барбі з 13-и років, і зараз його колекція налічує понад 6000 цих ляльок.

Він каже, що за 20 років з легкістю витратив на своє хобі 392000 доларів.

Його колекція займає вітрину від підлоги до стелі в кімнаті, пофарбованої в колір "Barbie Pink".



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Наклейки від бананів

Бекі Марц збирає наклейки з бананів, нині в її колекції 30000 штук. Іноді Бекі купує банани й, знявши наклейки, повертає їх.



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Ложки

Дітер Капш має колекцію із 1760 ложок 447 різних авіакомпаній, яку він збирав протягом 13 років. Капш вирішив почати колекціонувати ложки під час канікул, проведених із сестрою в Іспанії.



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Мініатюрна бібліотека

Колекція Джозефа Тарі складається з понад 5200 книг. Книги на полицях Джозефа Тарі крихітні – тому він власник найбільшої у світі колекції мініатюрних книг.



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Бейсбольні м'ячі

Зак Хемпл зібрав колекцію з 7100 бейсбольних м'ячів під час ігор на 50-и різних стадіонах з того часу, як він почав захоплюватися цим в 1991-му році. Він так прославився своїм досягненням, що статті про його хобі опублікували Sports Illustrated, Playboy magazine, the Associated Press і багато інших інформаційних агенцій.



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