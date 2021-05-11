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Силиконовые куклы

Великобританец Боб Гиббинс является владельцем крупнейшей в мире коллекции женщин из силикона.

Боб потратил более 100 000 долларов на свое собрание, насчитывающее 240 экспонатов, оставив позади еще одного коллекционера из Японии, собравшего 100 кукол.



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Резиновые утки

У 47-летней жительницы из Сиэтла Шарлотты Ли более, чем 5000 резиновых уток. Она начала собирать их в 1996-м году, когда друзья стали дарить их Шарлотте.

В ее коллекцию входят утки, которые пищат, ароматизированные и даже те, что светятся ночью.



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Поклонник Майли Сайрус

Карл Маккойд обладает интересной коллекцией. На его теле 21 татуировка, посвященная актрисе и певице Майли Сайрус. Среди тату названия песен и альбомов, а также портреты певицы.



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Ценитель Барби

Цзань Ян собирает Барби с 13-и лет, и сейчас его коллекция насчитывает более 6000 этих кукол.

Он говорит, что за 20 лет с легкостью потратил на свое хобби 392000 долларов.

Его коллекция занимает витрину от пола до потолка в комнате, окрашенной в цвет "Barbie Pink".



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Наклейки от бананов

Беки Марц собирает наклейки с бананов, сейчас в ее коллекции 30 000 штук. Иногда Бекки покупает бананы и, сняв наклейки, возвращает их.



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Ложки

Дитер Капш владеет коллекцией из 1760 ложек 447 различных авиакомпаний, которую он собирал в течение 13 лет. Капш решил начать коллекционировать ложки во время каникул, проведенных с сестрой в Испании.



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Миниатюрная библиотека

Коллекции Джозефа Таре состоит из более 5200 книг. Книги на полках Джозефа Таре крошечные – поэтому он владелец крупнейшей в мире коллекции миниатюрных книг.



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Бейсбольные мячи

Зак Хемпл собрал коллекцию из 7100 бейсбольных мячей во время игр на 50-и разных стадионах с тех пор, как он начал увлекаться этим в 1991 году. Он так прославился своим достижением, статьи о его хобби опубликовали Sports Illustrated, Playboy magazine, the Associated Press и многие другие информационные агентства.



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