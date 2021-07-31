Швидко та легко: як випрати плями від сонцезахисного крему

Пекуче сонце спонукає згадати про сонцезахисний крем, до того ж сезон відпочинку на пляжі у самому розпалі. Коли ви наносите цей засіб на шкіру, він часто потрапляє на одяг та залишає жирні плями.

Неправильне прання у жорсткій воді може спричинити появу темних коричневих забруднень, які вивести буде важко. Щоб не зіпсувати свій одяг і захистити шкіру від палючого сонця, Ідеї 24 розповідають, як правильно випрати речі від сонцезахисного крему.

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Як випрати одяг від сонцезахисного крему

Куди простіше запобігти появі плям, ніж потім їх виводити. Тому, після нанесення крему, дозвольте йому висохнути, а тоді одягайте футболку. Якщо цього зробити не вдалось і ваш одяг все ж забруднився, ми допоможемо його очистити.



Як очистити одяг від сонцезахисного крему / Фото Pexels

Зазвичай плями від сонцезахисного крему легко видалити за допомогою сильнодійного мийного засобу. Нанесіть його на пошкоджене місце, залиште на 30 хвилин та змийте водою. Перед тим, як сушити річ, перевірте, чи пляма зникла. Якщо забруднення залишилось, повторіть процедуру.

Як вивести коричневі плями

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Коричневі забруднення на одязі після сонцезахисного крему виникають внаслідок дії жорсткої води. Винуватцем у цьому є авобензон – інгредієнт, який при контакті з мінералами, викликає негативну реакцію. Такі плями видаляти куди складніше, особливо з синтетичного одягу, у який вони в'їдаються сильніше, ніж у натуральні тканини.



Через авобензон на одязі з'являються коричневі плями / Фото Pixabay

Якщо у вас вдома жорстка вода і ви хочете видалити плями від сонцезахисних засобів, дотримуйтесь цих рекомендацій.

До води з високим вмістом заліза рекомендуємо додавати пом'якшувач. Це варто робити як під час прання, так і під час полоскання у теплій воді.

Це варто робити як під час прання, так і під час полоскання у теплій воді. Якщо після прання коричневі забруднення залишились на тканині, спробуйте прибрати їх спеціальним засобом для видалення іржі.

Уникайте надмірно високих температур і не використовуйте хлорний відбілювач, оскільки вони можуть завдати більшої шкоди.

і не використовуйте оскільки вони можуть завдати більшої шкоди. Якщо у воді високий вміст мінералів, можна замінити її і випрати річ у дистильованій теплій воді.

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