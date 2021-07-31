Неправильная стирка в жесткой воде может привести к появлению темных коричневых загрязнений, вывести которые будет трудно. Чтобы не испортить свою одежду и защитить кожу от палящего солнца, Идеи 24 рассказывают, как правильно постирать вещи от солнцезащитного крема.
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Как постирать одежду от солнцезащитного крема
Куда проще предотвратить появление пятен, чем потом их выводить. Поэтому, после нанесения крема, позвольте ему высохнуть, а затем надевайте футболку. Если этого сделать не удалось и ваша одежда все же испачкалась, мы поможем ее очистить.
Как очистить одежду от солнцезащитного крема / Фото Pexels
Обычно пятна от солнцезащитного крема легко удалить с помощью сильного моющего средства. Нанесите его на поврежденное место, оставьте на 30 минут и смойте водой. Перед тем, как сушить вещь, проверьте, исчезло ли пятно. Если загрязнение осталось, повторите процедуру.
Как вывести коричневые пятна
Коричневые загрязнения на одежде после солнцезащитного крема возникают вследствие действия жесткой воды. Виновником в этом есть авобензон – ингредиент, который при контакте с минералами, вызывает негативную реакцию. Такие пятна удалять куда сложнее, особенно с синтетической одежды, в которую они въедаются сильнее, чем в натуральные ткани.
Через авобензон на одежде появляются коричневые пятна / Фото Pixabay
Если у вас дома жесткая вода и вы хотите удалить пятна от солнцезащитных средств, следуйте этим рекомендациям.
- К воде с высоким содержанием железа рекомендуем добавлять смягчитель. Это следует делать как во время стирки, так и во время полоскания в теплой воде.
- Если после стирки коричневые загрязнения остались на ткани, попробуйте убрать их специальным средством для удаления ржавчины.
- Избегайте чрезмерно высоких температур и не используйте хлорный отбеливатель, поскольку они могут нанести больший вред.
- Если в воде высокое содержание минералов, можно заменить ее и постирать вещь в дистиллированной теплой воде.
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