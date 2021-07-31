Неправильная стирка в жесткой воде может привести к появлению темных коричневых загрязнений, вывести которые будет трудно. Чтобы не испортить свою одежду и защитить кожу от палящего солнца, Идеи 24 рассказывают, как правильно постирать вещи от солнцезащитного крема.

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Как постирать одежду от солнцезащитного крема

Куда проще предотвратить появление пятен, чем потом их выводить. Поэтому, после нанесения крема, позвольте ему высохнуть, а затем надевайте футболку. Если этого сделать не удалось и ваша одежда все же испачкалась, мы поможем ее очистить.



Как очистить одежду от солнцезащитного крема / Фото Pexels

Обычно пятна от солнцезащитного крема легко удалить с помощью сильного моющего средства​ . Нанесите его на поврежденное место, оставьте на 30 минут и смойте водой. Перед тем, как сушить вещь, проверьте, исчезло ли пятно . Если загрязнение осталось, повторите процедуру.

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Как вывести коричневые пятна

Коричневые загрязнения на одежде после солнцезащитного крема возникают вследствие действия жесткой воды. Виновником в этом есть авобензон – ингредиент, который при контакте с минералами, вызывает негативную реакцию. Такие пятна удалять куда сложнее, особенно с синтетической одежды, в которую они въедаются сильнее, чем в натуральные ткани.



Через авобензон на одежде появляются коричневые пятна / Фото Pixabay

Если у вас дома жесткая вода и вы хотите удалить пятна от солнцезащитных средств, следуйте этим рекомендациям.

К воде с высоким содержанием железа рекомендуем добавлять смягчитель . Это следует делать как во время стирки, так и во время полоскания в теплой воде.

Если после стирки коричневые загрязнения остались на ткани, попробуйте убрать их специальным средством для удаления ржавчины.

Избегайте чрезмерно высоких температур и не используйте хлорный отбеливатель, поскольку они могут нанести больший вред.

Если в воде высокое содержание минералов, можно заменить ее и постирать вещь в дистиллированной теплой воде.