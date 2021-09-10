Шоколадний кекс за 5 хвилин: рецепт дієтичного десерту нашвидкуруч
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Якщо ви хочете снідати кексами і не набирати кілограми, цей рецепт вам точно сподобається. Приготуйте вдома дієтичний десерт і худніть смачно разом з Ідеї 24!
Смачна їжа – це одне з найдоступніших задоволень у житті людини. І відмовлятися від нього нерозумно. Тому нутриціологиня Надія Пахірко переконана, аби ефективно спалювати зайві кілограми, зовсім необов'язково переходити на несолоне, несолодке й знежирене харчування. Головне – правильно готувати улюблені страви, з якими схуднення буде у задоволення.
І ще Смачні десерти з найкращих українських макаронів: що приготувати для всієї родини
На цей раз Надія розповіла, як приготувати дієтичний кекс, який відмінно підійде для повноцінного сніданку.
Шоколадний кекс: дієтичний рецепт
Інгредієнти:
- Геркулес довгого варіння – 40 грамів;
- Яйце – 1 штука;
- Сир 2% – 40 грамів;
- Груша – 40 грамів;
- Какао – 5 грамів;
- Розпушувач – 5 грамів;
- Замінник цукру – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Геркулес подрібніть у блендері, але не занадто дрібно та перемішайте усі компоненти.
- Перекладіть масу у горня або силіконову форму (залежно від способу приготування).
- Готувати можна як у мікрохвильовці, так й у духовці (у мікрохвильову піч поставте горня з масою на 2 – 3 хвилини при високій потужності, а в духовці запікайте у силіконовій формі до готовності).
Смачного!
Читайте також Десерт вихідного дня: приготуйте вдома дієтичний сирний пиріг з бананами
Шоколадний кекс нашвидкуруч / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Смачна їжа – це одне з найбільш доступних задоволень в житті людини. І відмовлятися від нього нерозумно. Смачно поїсти люблять усі! Перейти на несолоне, несолодке, знежирене харчування можуть одиниці. А отримати фігуру мрії та поліпшити своє здоров'я хочуть всі.
Я впевнено кажу вам, що збалансоване харчування – це неймовірно смачно! Має тільки два побічних ефекти – струнке тіло і добре самопочуття. Тому що зривів не буде. Їж смачно і худни! Що може бути краще!
Переконайтеся в це самі! Спробуйте приготувати сніданок з мого авторського меню. Таким кексом можна повноцінно поснідати.
Шоколадний кекс
КБЖУ на 100 гр: 167/11/5/21
Інгредієнти:
Геркулес довгого варіння - 40 гр
Яйце - 1 шт.
Сир 2% - 40 гр
Груша - 40 гр
Какао - 5 гр
Розпушувач - 5 гр
Замінник цукру - за смаком
Готуємо:
Геркулес подрібнити в блендері, але не занадто дрібно.
Перемішати всі компоненти.
Перекласти в кухоль або силіконову форму.
На високій потужності поставити в мікрохвильовку.
Готувати 2-3 хвилини.
У духовці теж вийде, тоді використовуйте силіконову форму і збільшуємо час готування.