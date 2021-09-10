Шоколадний кекс за 5 хвилин: рецепт дієтичного десерту нашвидкуруч

Якщо ви хочете снідати кексами і не набирати кілограми, цей рецепт вам точно сподобається. Приготуйте вдома дієтичний десерт і худніть смачно разом з Ідеї 24!

Смачна їжа – це одне з найдоступніших задоволень у житті людини. І відмовлятися від нього нерозумно. Тому нутриціологиня Надія Пахірко переконана, аби ефективно спалювати зайві кілограми, зовсім необов'язково переходити на несолоне, несолодке й знежирене харчування. Головне – правильно готувати улюблені страви, з якими схуднення буде у задоволення.

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На цей раз Надія розповіла, як приготувати дієтичний кекс, який відмінно підійде для повноцінного сніданку.

Шоколадний кекс: дієтичний рецепт

Інгредієнти:

Геркулес довгого варіння – 40 грамів;

Яйце – 1 штука;

Сир 2% – 40 грамів;

Груша – 40 грамів;

Какао – 5 грамів;

Розпушувач – 5 грамів;

Замінник цукру – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Геркулес подрібніть у блендері, але не занадто дрібно та перемішайте усі компоненти. Перекладіть масу у горня або силіконову форму (залежно від способу приготування). Готувати можна як у мікрохвильовці, так й у духовці (у мікрохвильову піч поставте горня з масою на 2 – 3 хвилини при високій потужності, а в духовці запікайте у силіконовій формі до готовності).

Смачного!

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Шоколадний кекс нашвидкуруч / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Смачна їжа – це одне з найбільш доступних задоволень в житті людини. І відмовлятися від нього нерозумно. Смачно поїсти люблять усі! Перейти на несолоне, несолодке, знежирене харчування можуть одиниці. А отримати фігуру мрії та поліпшити своє здоров'я хочуть всі.

Я впевнено кажу вам, що збалансоване харчування – це неймовірно смачно! Має тільки два побічних ефекти – струнке тіло і добре самопочуття. Тому що зривів не буде. Їж смачно і худни! Що може бути краще!

Переконайтеся в це самі! Спробуйте приготувати сніданок з мого авторського меню. Таким кексом можна повноцінно поснідати.

Шоколадний кекс

КБЖУ на 100 гр: 167/11/5/21

Інгредієнти:

Геркулес довгого варіння - 40 гр

Яйце - 1 шт.

Сир 2% - 40 гр

Груша - 40 гр

Какао - 5 гр

Розпушувач - 5 гр

Замінник цукру - за смаком

Готуємо:

Геркулес подрібнити в блендері, але не занадто дрібно.

Перемішати всі компоненти.

Перекласти в кухоль або силіконову форму.

На високій потужності поставити в мікрохвильовку.

Готувати 2-3 хвилини.

У духовці теж вийде, тоді використовуйте силіконову форму і збільшуємо час готування.