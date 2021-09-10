Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Поэтому нутрициолог Надежда Пахирко убеждена, чтобы эффективно сжигать лишние килограммы, совсем необязательно переходить на несоленое, несладкое и обезжиренное питания. Главное – правильно готовить любимые блюда, с которыми похудения будет в удовольствие.

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На этот раз Надежда рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака.

Шоколадный кекс: диетический рецепт

Ингредиенты:

Геркулес долгой варки – 40 граммов;

Яйцо – 1 штука;

– Сыр 2% – 40 граммов;

– граммов; Груша – 40 граммов;

– граммов; Какао – 5 граммов;

– граммов; Разрыхлитель – 5 граммов;

– граммов; Заменитель сахара – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Геркулес измельчите в блендере, но не слишком мелко и перемешайте все компоненты. Переложите массу в чашку или силиконовую форму (в зависимости от способа приготовления). Готовить можно как в микроволновке, так и в духовке (в микроволновую печь поставьте чашку с массой на 2 – 3 минуты при высокой мощности, а в духовке запекайте в силиконовой форме до готовности).

Приятного аппетита!

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Шоколадный кекс на скорую руку / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Вкусно поесть любят все! Перейти на несоленое, несладкое, обезжиренное питание могут единицы. А получить фигуру мечты и улучшить свое здоровье хотят все.

Я уверенно говорю вам, что сбалансированное питание – это невероятно вкусно! Имеет только два побочных эффектов – стройное тело и хорошее самочувствие. Потому что срывов не будет. Ешь вкусно и худей! Что может быть лучше!

Убедитесь в этом сами! Попробуйте приготовить завтрак из моего авторского меню. Таким кексом можно полноценно позавтракать.

Шоколадный кекс

КБЖУ на 100 г: 167/11/5/21

Ингредиенты:

Геркулес долгой варки - 40 г

Яйцо - 1 шт.

Сыр 2% - 40 гр

Груша - 40 г

Какао - 5 г

Разрыхлитель - 5 г

Заменитель сахара - по вкусу

Готовим: