Якщо ви обожнюєте всіляку випічку, але іноді просто не вистачає часу на приготування, дієтолог Андрій Невський поділився швидким рецептом дієтичного десерту. Так, сирно-банановий пиріг відмінно підходить для тих любителів солодкого, які не можуть їсти усі тістечка і торти поспіль через те, що дотримуються здорового харчування.
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Сирний пиріг з бананами
Інгредієнти:
- знежирений домашній сир – 200 грамів;
- банан – 180 грамів;
- яєчний білок – 70 грамів;
- вірменський лаваш – 1 штука;
- питний йогурт (1%) – 150 мілілітрів.
Як приготувати дієтичний десерт
- Добре збийте білки.
- Один банан і сир змішайте блендером та додайте йогурт.
- Акуратно змішайте масу з білками.
- На дно форми викладіть двошаровий лаваш.
- Другий банан наріжте кільцями і викладіть на лаваш, а сирну масу вилийте зверху.
- Відправте у розігріту до 180°C духовку на 20 – 25 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Сирний пиріг з бананами
Шалено смачний десерт! Відвезли його нашим друзям-танцюристам – ті з'їли за 20 хвилин! Ми готували довше.
КБЖУ на 100 г: 103 / 10.2 / 0.6 / 14.3
Інгредієнти:
знежирений сир, 200 г;
банан, 180 г;
яєчний білок, 70 г;
вірменський лаваш, 1 шт;
питний йогурт (1%), 150 мл.
Приготування:
Білки добре збийте.
Один банан і сир змішайте блендером.
Додайте йогурт і акуратно змішайте масу з білками.
На дно форми, краще силіконової, викладіть двошаровий лаваш.
Другий банан наріжте кільцями і викладіть на дно форми на лаваш.
Сирну масу вилийте зверху.
У розігріту до 180°C духовку поставте випікатися на 20-25 хв.
Перед подачею дайте трохи охолонути.