Якщо ви обожнюєте всіляку випічку, але іноді просто не вистачає часу на приготування, дієтолог Андрій Невський поділився швидким рецептом дієтичного десерту. Так, сирно-банановий пиріг відмінно підходить для тих любителів солодкого, які не можуть їсти усі тістечка і торти поспіль через те, що дотримуються здорового харчування.

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Сирний пиріг з бананами

Інгредієнти:

знежирений домашній сир – 200 грамів;

банан – 180 грамів;

яєчний білок – 70 грамів;

вірменський лаваш – 1 штука;

питний йогурт (1%) – 150 мілілітрів.

Як приготувати дієтичний десерт

Добре збийте білки. Один банан і сир змішайте блендером та додайте йогурт. Акуратно змішайте масу з білками. На дно форми викладіть двошаровий лаваш. Другий банан наріжте кільцями і викладіть на лаваш, а сирну масу вилийте зверху. Відправте у розігріту до 180°C духовку на 20 – 25 хвилин.

Перед подачею дайте трохи охолонути.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Сирний пиріг з бананами

Шалено смачний десерт! Відвезли його нашим друзям-танцюристам – ті з'їли за 20 хвилин! Ми готували довше.

КБЖУ на 100 г: 103 / 10.2 / 0.6 / 14.3

Інгредієнти:

знежирений сир, 200 г;

банан, 180 г;

яєчний білок, 70 г;

вірменський лаваш, 1 шт;

питний йогурт (1%), 150 мл.

Приготування:

Білки добре збийте.

Один банан і сир змішайте блендером.

Додайте йогурт і акуратно змішайте масу з білками.

На дно форми, краще силіконової, викладіть двошаровий лаваш.

Другий банан наріжте кільцями і викладіть на дно форми на лаваш.

Сирну масу вилийте зверху.

У розігріту до 180°C духовку поставте випікатися на 20-25 хв.

Перед подачею дайте трохи охолонути.