Шоколадне печиво до кави: легкий рецепт смачної випічки
Джерело:i heart eating
У зимову пору найбільше хочеться шоколаду і кави. Існує безліч рецептів шоколадного десетру, але досі одним із найкращих вважають печиво.
Для приготування смачного шоколадного печива знадобиться всього 8 інгредієнтів. Їх ви можете знайти навіть у себе вдома.
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Шоколадне печиво
Печиво до кави за легким рецептом / Фото i heart eating
Інгредієнти:
- пів склянки вершкового масла;
- пів склянки білого цукру;
- чверть склянки коричневого цукру;
- 2 чайні ложки ванільного екстракту;
- 1 велике яйце;
- 120 грамів борошна;
- пів чайної ложки харчової соди;
- пів чайної ложки солі;
- 1 склянка напівсолодких шоколадних чипсів або подробленого шоколаду.
Приготування
Розігрійте духовку до 350 градусів. Поставте масло в мікрохвильову піч приблизно на 40 секунд. Вершкове масло має повністю розтопитися, але не бути гарячим.
У великій мисці змішайте вершкове масло з цукром. Тоді перемішайте ваніль і яйце та все з'єднайте.
Процес приготування печива / Фото i heart eating
Додайте борошно, соду і сільта вимішуйте тісто. Воно має бути м'яким і трохи липким. Додайте шоколадну стружку.
Шоколадне печиво вдома / Фото i heart eating
Витягніть 1,5 столові ложки тіста і покладіть на деко на відстані 5 сантиметрів один від одного. Випікайте 7 – 10 хвилин або поки печиво не затвердіє. Воно буде роздуте і здаватиметься трохи недопеченими в середині. Смачного!