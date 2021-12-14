Для приготування смачного шоколадного печива знадобиться всього 8 інгредієнтів. Їх ви можете знайти навіть у себе вдома.

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Шоколадне печиво



Печиво до кави за легким рецептом / Фото i heart eating

Інгредієнти:

пів склянки вершкового масла;

пів склянки білого цукру;

чверть склянки коричневого цукру;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

1 велике яйце;

120 грамів борошна;

пів чайної ложки харчової соди;

пів чайної ложки солі;

1 склянка напівсолодких шоколадних чипсів або подробленого шоколаду.

Приготування

Розігрійте духовку до 350 градусів. Поставте масло в мікрохвильову піч приблизно на 40 секунд. Вершкове масло має повністю розтопитися, але не бути гарячим.

У великій мисці змішайте вершкове масло з цукром. Тоді перемішайте ваніль і яйце та все з'єднайте.



Процес приготування печива / Фото i heart eating

Додайте борошно, соду і сільта вимішуйте тісто. Воно має бути м'яким і трохи липким. Додайте шоколадну стружку.



Шоколадне печиво вдома / Фото i heart eating

Витягніть 1,5 столові ложки тіста і покладіть на деко на відстані 5 сантиметрів один від одного. Випікайте 7 – 10 хвилин або поки печиво не затвердіє. Воно буде роздуте і здаватиметься трохи недопеченими в середині. Смачного!