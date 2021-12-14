Для приготовления вкусного шоколадного печенья понадобится всего 8 ингредиентов. Их можно найти даже у себя дома.

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Шоколадное печенье



Печенье к кофе по легкому рецепту / Фото i heart eating

Ингредиенты:

пол стакана сливочного масла;

полстакана белого сахара;

четверть стакана коричневого сахара;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

1 большое яйцо;

120 граммов муки;

полчайной ложки пищевой соды;

полчайной ложки соли;

1 стакан полусладких шоколадных чипсов или измельченного шоколада.

Приготовление

Разогрейте духовку до 350 градусов. Поставьте масло в микроволновку примерно на 40 секунд. Сливочное масло должно полностью растопиться, но не быть горячим.

В большой миске смешайте сливочное масло с сахаром. Затем перемешайте ваниль и яйцо и все соедините.



Процесс приготовления печенья / Фото i heart eating

Добавьте муку, соду и сольто вымешивайте тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Добавить шоколадную стружку.



Шоколадное печенье на дому / Фото и heart eating