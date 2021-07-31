Шоколадне обгортання – один з них. Що дасть така процедура і як її правильно виконувати, розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як прибрати целюліт за допомогою шоколаду

Целюліт піде на очах! Той випадок, коли шоколад йде на користь схудненню! Я згадала про одне своє класне відео з дуже ефективною, а крім того – смачною, ароматною і дуже приємною процедурою. Це шоколадне обгортання, яке дає позитивний ефект при будь-якій стадії целюліту,

– зазначила Медушкіна.

За її словами, це безпечна процедура, яка сприяє виведенню шлаків і токсинів, робить шкіру ніжною та м'якою.

Важливе уточнення! Фітнес-експертка наголосила, що всі антицелюлітні процедури (обгортання, скраби, масажі) потрібно робити виключно після тренування або у вільний від тренувань день.

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Без тренувань і налагодженого харчування чекати, що ви схуднете, не варто. Навіть якщо обмазалися найбільш шоколадним шоколадом,

– додала Катерина Медушкіна.

Шоколадне обгортання поліпшить якість шкіри, але жир така процедура не "витопить". У таких цілях слід вибудувати харчування і підібрати правильну програму тренувань. Тоді всього за 10 процедур можна позбутися від 1,5 – 2 кілограмів ваги та прибрати до 5 – 6 сантиметрів в об'ємах.

Як робити шоколадне обгортання: дивіться відео