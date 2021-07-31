Шоколадное обертывание – один из них. Что даст такая процедура и как ее правильно выполнять, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как убрать целлюлит с помощью шоколада

Целлюлит уйдет на глазах! Тот случай, когда шоколад идет на пользу похудению! Я вспомнила об одном своем классном видео с очень эффективной, а кроме того – вкусной, ароматной и очень приятной процедурой. Это шоколадное обертывание, которое дает положительный эффект при любой стадии целлюлита,

– отметила Медушкина.

По ее словам, это безопасная процедура, которая способствует выведению шлаков и токсинов, делает кожу нежной и мягкой.

Важное уточнение! Фитнес-эксперт подчеркнула, что все антицеллюлитные процедуры (обертывания, скрабы, массажи) нужно делать исключительно после тренировки или в свободный от тренировок день.

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Без тренировок и налаженного питания ждать, что вы похудеете, не стоит. Даже обмазавшись самым шоколадным шоколадом,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Шоколадное обертывание улучшит качество кожи, но жир такая процедура не "вытопит". В таких целях следует выстроить питание и подобрать правильную программу тренировок. Тогда всего за 10 процедур можно избавиться от 1,5 – 2 килограммов веса и убрать до 5 – 6 сантиметров в объемах.

Как делать шоколадное обертывание: смотрите видео