Східна екзотика на мангалі: рецепт приготування люля-кебаб

11:40

Всі ми любимо смачно поїсти, особливо коли вибралися на природу. Люля-кебаб стане хорошою альтернативою шашлику, якщо він вже вам набрид. Це дуже смачна, проста страва з дивною і трохи смішною назвою, яка прийшла до нас з арабської кухні – смажене м'ясо на паличці або люля-кебаб.