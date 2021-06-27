Східна екзотика на мангалі: рецепт приготування люля-кебаб
27 червня 2021 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Всі ми любимо смачно поїсти, особливо коли вибралися на природу. Люля-кебаб стане хорошою альтернативою шашлику, якщо він вже вам набрид. Це дуже смачна, проста страва з дивною і трохи смішною назвою, яка прийшла до нас з арабської кухні – смажене м'ясо на паличці або люля-кебаб.
Отож ми поділимося рецептом приготування. Поїхали…
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Традиційний рецепт люля-кебаб передбачає баранину. Але при її відсутності підійдуть й інші види м'яса.
Люля-кебаб на мангалі – інгредієнти:
- 0,5 кг яловичини;
- 0,5 кг свинини;
- 300 г сала;
- 3 цибулини;
- 4-5 зубків часнику;
- чорний мелений перець на смак;
- сіль на смак.
Готувати на мангалі можна не тільки шашлик / Фото pixabay
Люля-кебаб на мангалі – приготування:
- Свинину, яловичину і сало перемеліть через м'ясорубку.
- Поріжте цибулю і часник на дрібні шматочки.
- Фарш посоліть, поперчіть і ретельно вимісіть.
- Потім фарш гарненько відбийте протягом 15 хвилин.
- Накрийте фарш і помістіть в холодильник на 1 годину.
- З охолодженого фаршу виліпіть довгасті ковбаски діаметром 3 – 4 сантиметри, і їх посадіть на шампури або шпажки.
- Покладіть люля-кебаб на мангал з добре розігрітим вугіллям. Потім переверніть люля-кебаб на іншу сторону і також дочекайтеся появи рум'яної скоринки.
- Обсмажуйте, періодично перевертаючи. Залежно від товщини, люля-кебаб на мангалі будуть готові через 5 – 7 хвилин.
Смачного!
Трішки часу і смачний люля-кебаб буде на вашому столі / Фото pixabay