Все мы любим вкусно поесть, особенно когда выбрались на природу. Люля-кебаб станет хорошей альтернативой шашлыку, если он уже вам надоел. Это очень вкусное, простое блюдо со странным и немного смешным названием, которое пришло к нам из арабской кухни – жареное мясо на палочке или люля-кебаб.