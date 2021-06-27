Поэтому мы поделимся рецептом приготовления. Поехали...

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Традиционный рецепт люля-кебаб предусматривает баранину. Но при ее отсутствии подойдут и другие виды мяса.

Люля-кебаб на мангале – ингредиенты:

0,5 килограмма говядины;
0,5 килограмма свинины;
300 граммов сала;
3 луковицы;
4 – 5 зубков чеснока;
Черный молотый перец по вкусу;
Соль по вкусу.

Люля-кебаб
Готовить на мангале можно не только шашлык / Фото pixabay

Люля-кебаб на мангале – приготовление:

  1. Свинину, говядину и сало перемолоть через мясорубку.
  2. Порежьте лук и чеснок на мелкие кусочки.
  3. Фарш посолите, поперчите и тщательно вымесите.
  4. Затем фарш хорошенько отбейте в течение 15 минут.
  5. Накройте фарш и поместите в холодильник на 1 час.
  6. Из охлажденного фарша вылепите продолговатые колбаски диаметром 3 – 4 сантиметра, и посадите их на шампуры или шпажки.
  7. Отправьте люля-кебаб на мангал с хорошо разогретым углем. Затем переверните люля-кебаб на другую сторону, и также дождитесь появления румяной корочки.
  8. Обжаривайте, периодически переворачивая. В зависимости от толщины, люля-кебаб на мангале будут готовы через 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!

Люля-кебаб на мангалі
Немного времени и вкусный люля-кебаб на вашем столе / Фото pixabay