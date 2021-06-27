Отож ми поділимося рецептом приготування. Поїхали…

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Традиційний рецепт люля-кебаб передбачає баранину. Але при її відсутності підійдуть й інші види м'яса.

Люля-кебаб на мангалі – інгредієнти:

  • 0,5 кг яловичини;
  • 0,5 кг свинини;
  • 300 г сала;
  • 3 цибулини;
  • 4-5 зубків часнику;
  • чорний мелений перець на смак;
  • сіль на смак.

Люля-кебаб
Готувати на мангалі можна не тільки шашлик / Фото pixabay

Люля-кебаб на мангалі – приготування:

  1. Свинину, яловичину і сало перемеліть через м'ясорубку.
  2. Поріжте цибулю і часник на дрібні шматочки.
  3. Фарш посоліть, поперчіть і ретельно вимісіть.
  4. Потім фарш гарненько відбийте протягом 15 хвилин.
  5. Накрийте фарш і помістіть в холодильник на 1 годину.
  6. З охолодженого фаршу виліпіть довгасті ковбаски діаметром 3 – 4 сантиметри, і їх посадіть на шампури або шпажки.
  7. Покладіть люля-кебаб на мангал з добре розігрітим вугіллям. Потім переверніть люля-кебаб на іншу сторону і також дочекайтеся появи рум'яної скоринки.
  8. Обсмажуйте, періодично перевертаючи. Залежно від товщини, люля-кебаб на мангалі будуть готові через 5 – 7 хвилин.

Смачного!

Люля-кебаб на мангалі
Трішки часу і смачний люля-кебаб буде на вашому столі / Фото pixabay