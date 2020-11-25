Каждый из вас говорил эту фразу по крайней мере несколько раз в своей жизни, заранее предопределяя результат.

Поэтому Идеи 24 советуют, что же нужно думать и говорить.

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Признайтесь, как часто вы произносили "Я не смогу" о том, что даже не пробовали сделать?

Это должно прекратиться. Немедленно

Винсент Ван Гог однажды сказал: "Если ты слышишь голос изнутри, который говорит: "Ты не умеешь рисовать ", тогда рисуй, чего бы тебе это ни стоило, и этот голос умолкнет".

Поэтому, если вы не можете что-то сделать, лучший способ научиться это делать – просто сделать. Проблема решена.

Просто попробуй – это лучший способ чего-то добиться / Фото unsplash

Очень часто мы говорим, что не можем что-то сделать, при этом никогда не пробовали, или попробовали не приложив максимум усилий. В результате у нас ничего не получилось и вы сдались.

Мы придумываем истории в своей голове о наших способностях – и это диктует наше поведение.

Мы предполагаем неудачу, даже не попытавшись

Неудивительно, почему мы говорим, что не можем что-то сделать. Мы не можем это, потому что никогда даже не делали первый шаг, чтобы начать.

Страх неудачи, страх осуждения, страх не соответствовать стандартам, которые мы установили для себя или которые нам предъявляет общество – вот что нам мешает.

Если вы хотите готовить, играть на каком-нибудь инструменте, заниматься спортом, петь, рисовать, да что угодно: идите и делайте это.



Попробуйте, у вас все получится / Фото unsplash

Старайтесь не думать о страхе, который вас ограничивает, а подходите к исполнению с позитивными мыслями.

Говорите себе: "Это может быть трудно, но я сделаю все, что могу, чтобы все получилось". Нужно терпение, настойчивость и много практики.

Или говорите: "Я просто хочу попробовать: если у меня получится, это будет бонусом".

Не заставляйте себя быть идеальными

Просто сделайте это ради удовольствия.

В любом случае вы начинаете что-то делать, просто потому что вам этого хочется, и вы не позволяете страхам или предположению остановить вас.



Первый шаг – начало осуществления мечты / Фото unsplash

Еще важно помнить, что иногда все кажется намного сложнее, чем есть на самом деле.

Все начинается с чего-то маленького

За несколько секунд можно получить неограниченную информацию, если это вам интересно, если вы хотите научиться это делать.

И когда вы начнете, то скорее всего поймете, что это легче, чем вы думали.

Но в любом случае, вы не узнаете, пока не попробуете.

Попробуйте, и вы поймете, что это легче, чем вы думали / Фото unsplash

Конечно, некоторые люди более талантливые в чем-то, чем другие, для одних что-то более естественно, чем для других.

Поэтому не позволяйте своим страхам предполагать, что у вас ничего не получится, не дайте им помешать вам хотя бы попробовать.

Так что вперед.