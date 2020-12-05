Душа вимагає емоцій, яскравих вражень, а тіло – відпочинку. Якою б не була відпустка, починається вона однаково – зі збору валіз.

Тому Ідеї 24 склали докладний список речей, які потрібно взяти із собою.

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Зберігайте цей короткий чек-лист в закладки або в замітки на телефон, щоб нічого не забути.

Документи

Складіть їх в окрему сумочку, яка завжди буде під рукою: паспорт, готівку і та банківські картки, квиток на поїзд, літак або автобус, путівка, бронь готелю, страховий поліс.



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Засоби особистої гігієни

Це шампунь, мило, туалетний папір, гель для душу, приладдя для чищення зубів, дезодорант, рушник, гребінець, парфуми, вологі та сухі серветки. Для дітей – підгузки (якщо треба), спеціальні серветки, горщик тощо.



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Косметика

У чоловіків і жінок свій набір в цьому пункті, наприклад, жінці потрібно взяти туш і блиск, а чоловікові – піну для гоління і лосьйон.



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Дорожня аптечка

Покласти туди антисептики, засоби від алергії, укусів комах, знеболювальні, антибіотики, а також ліки проти розладу шлунку, ГРВІ, препарати для лікування хронічних хвороб.



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Одяг

Візьміть білизну, шкарпетки, кілька змінних нарядів. Одяг для дитини – варто враховувати місцевість, погоду, а також вік малюка та його звички.



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Взуття

Воно повинна бути комфортним.

Гаджети

Смартфон, блок і кабель для зарядки; чудово, коли є павербанк.

Ноутбук або планшет, щоб дитині можна було дивитися мультики в дорозі – 100% полегшить переїзд.



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Невеликий щоденник

Для важливих записів та ручку.

Навушники

Щоб насолоджуватися улюбленою музикою в дорозі.

Їжа

Фрукти, бутерброди або печиво на перекус, вода.



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Дитячий плед

І зігріє, і спати приємніше.

Додатковий інвентар:

улюблена іграшка дитини, з якою вона спить вдома;

книжки, розмальовки, машинка, пупсик;

накладки на унітаз;

блендер для пюре;

дитячий посуд – пластиковий стаканчик і 2 глибокі тарілочки, ложка; пляшечка для води, місткість для сумішей;.



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