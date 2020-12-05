Душа требует эмоций, ярких впечатлений, а тело – отдыха. Какой бы ни был отпуск, начинается он одинаково – со сбора чемоданов.

Поэтому Идеи 24 составили подробный список вещей, которые нужно взять с собой.

Читайте также: Как "убить" время в пути: 10 полезных советов для каждого

Сохраните этот короткий чек-лист в закладки или в заметки на телефон, чтобы ничего не забыть.

Документы

Сложите их в отдельную сумочку, которая всегда будет под рукой: паспорт, наличные и банковские карточки, билет на поезд, самолет или автобус, путевка, бронь отеля, страховой полис.



Фото pixabay

Средства личной гигиены

Это шампунь, мыло, туалетная бумага, гель для душа, принадлежности для чистки зубов, дезодорант, полотенце, расческа, духи, влажные и сухие салфетки. Для детей – подгузники (если надо), специальные салфетки, горшок и т.д.



Фото pixabay

Косметика

У мужчин и женщин свой набор в этом пункте, например, женщине нужно взять тушь и блеск, а мужчине – пену для бритья и лосьон.



Фото pixabay

Дорожная аптечка

Положить туда антисептики, средства от аллергии, укусов насекомых, обезболивающие, антибиотики, а также лекарства против расстройства желудка, ОРВИ, препараты для лечения хронических болезней.



Фото pixabay

Одежда

Возьмите белье, носки, несколько переменных нарядов. Одежда для ребенка – следует учитывать местность, погоду, а также возраст ребенка и его привычки.



Фото pixabay

Обувь

Она должна быть комфортной.

Гаджеты

Смартфон, блок и кабель для зарядки; замечательно, когда есть павербанк.

Ноутбук или планшет, чтобы ребенку можно было смотреть мультики в дороге – 100% облегчит переезд.



Фото pixabay

Небольшой дневник

Для важных записей и ручку.

Наушники

Чтобы наслаждаться любимой музыкой в дороге.

Еда

Фрукты, бутерброды или печенье на перекус, вода.



Фото pixabay

Детский плед

И согреет, и спать приятнее.

Дополнительный инвентарь:

любимая игрушка ребенка, с которым он спит дома;

книги, раскраски, машинка, пупсик;

накладки на унитаз;

блендер для пюре;

детская посуда – пластиковый стаканчик и 2 глубокие тарелочки, ложка; бутылочка для воды, емкость для смесей.



Фото pixabay