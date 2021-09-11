За даними дослідження The Journal of Food Science, людина щороку поглинає щонайменше 74 000 частинок мікропластику. Майже третина з цього об’єму надходить від споживання їжі з пластикових контейнерів.

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Шкода організму

Коли ми ковтаємо пластик, він може залишатися в тілі та викликати довгострокові медичні проблеми, стверджують вчені. Річ у тім, що він містить безліч хімічних речовин, включаючи фталати, бісфеноли A, S і F, а також поліхлоровані біфеніли. Потрапляючи в організм, вони провокують розвиток різних захворювань, зокрема:

рак;

ослаблення імунної системи;

зниження дітородної функції як у чоловіків, так і у жінок;

ожиріння;

затримка розвитку у дітей;

порушення роботи усіх органів тощо.

Не менш тривожним є те, що матері можуть передавати мікропластик через плаценту своїм плодам.



Пластмаса з посуду переноситься на продукти та шкодить організму / Фото inferrapack

Як мінімізувати кількість споживаного пластику