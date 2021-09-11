За даними дослідження The Journal of Food Science, людина щороку поглинає щонайменше 74 000 частинок мікропластику. Майже третина з цього об’єму надходить від споживання їжі з пластикових контейнерів.
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Шкода організму
Коли ми ковтаємо пластик, він може залишатися в тілі та викликати довгострокові медичні проблеми, стверджують вчені. Річ у тім, що він містить безліч хімічних речовин, включаючи фталати, бісфеноли A, S і F, а також поліхлоровані біфеніли. Потрапляючи в організм, вони провокують розвиток різних захворювань, зокрема:
- рак;
- ослаблення імунної системи;
- зниження дітородної функції як у чоловіків, так і у жінок;
- ожиріння;
- затримка розвитку у дітей;
- порушення роботи усіх органів тощо.
Не менш тривожним є те, що матері можуть передавати мікропластик через плаценту своїм плодам.
Пластмаса з посуду переноситься на продукти та шкодить організму / Фото inferrapack
Як мінімізувати кількість споживаного пластику
- Не кладіть пластиковий посуд у мікрохвильову піч та посудомийну машину. Сильне нагрівання може посилити випадання мікропластику.
- При можливості використовуйте керамічний або скляний посуд для їжі на винос.
- Пийте воду з багаторазових пляшок з нержавіючої сталі або скла.
- Не використовуйте повторно ємності для доставки їжі.
- Регулярно пилососьте будинок і проводьте вологе прибирання. У навколишньому середовищі теж багато пластику і з пилом ці частинки потрапляють в оселю. Прибираючи її, ми також будемо очищати повітря.