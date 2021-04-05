Що це і як його їдять: 14 прикладів жахливої кухарської фантазії

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Джерело:

Reddit

Прикро, коли замість очікуваної страви тобі приносять казна-що. І ти думаєш, як його їсти та й чи воно взагалі їстівне. Фантазія деяких кухарів просто спантеличує.

Пропонуємо вам добірку страв, побачивши які відвідувачі ресторану вважатимуть за краще залишитися голодними.

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Так, вафельний ріжок зламався. А що ви від нього хотіли з таким навантаженням?


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В описі страви була приписка "лісове". Тому його подали на шматку дерева


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Подача страви на всі гроші. Не переживайте, роги потім помиють в посудомийці


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