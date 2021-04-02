13 речей, які вам точно захочеться з'їсти, але краще цього не робити
Як часто спокусливий вигляд вводить нас в оману... Наша сьогоднішня добірка присвячена їжі. Предмети на фото лише скидаються на смаколики – скуштувати їх не вийде.
Джерело:24 канал
Перш ніж переглядати ці дива природи та реклами, радимо попоїсти: на голодний шлунок ефект ілюзій буде особливо сильний.
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Це зовсім не солодкий мед, а гарячий віск для епіляції
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Гадаєте, це печиво? Аж ніяк! Це різновид йоржика для прочищення каналізаційних туб
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Каніфоль для скрипки дуже схожий на вишневе желе
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Це лише дизайнерський пуф, а не шматок мівіни
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Подумали, що це яйце плаває, а насправді медуза
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Навіщо закинули коржик на стелю? Як не коржик? Це фарба відлущилась?
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Це не суп по-французьки у горщику, а лише рогата жаба в кам'яній чаші
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Це не млинці, часом, хтось згубив? А-а-а, це гриби такі
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Будь-який геолог без проблем ідентифікує ці смажені стейки як мінерали
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Гільзи патронів можуть здатися макаронами
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Це не смачне желе, а кристалик хлориду міді
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Це лише диван, а не брикет морозива
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Легко сплутати шпаклівку і морозиво, але не варто
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