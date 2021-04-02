Як часто спокусливий вигляд вводить нас в оману... Наша сьогоднішня добірка присвячена їжі. Предмети на фото лише скидаються на смаколики – скуштувати їх не вийде.

Перш ніж переглядати ці дива природи та реклами, радимо попоїсти: на голодний шлунок ефект ілюзій буде особливо сильний. Читайте також: Ви перестанете довіряти своїм очам: 7 випадків, коли оптична ілюзія перетворила людей у велетнів Це зовсім не солодкий мед, а гарячий віск для епіляції

Фото reddit Гадаєте, це печиво? Аж ніяк! Це різновид йоржика для прочищення каналізаційних туб

Фото reddit Каніфоль для скрипки дуже схожий на вишневе желе

Фото reddit Це лише дизайнерський пуф, а не шматок мівіни

Фото reddit Подумали, що це яйце плаває, а насправді медуза

Фото reddit Навіщо закинули коржик на стелю? Як не коржик? Це фарба відлущилась?

Фото reddit Це не суп по-французьки у горщику, а лише рогата жаба в кам'яній чаші

Фото reddit Це не млинці, часом, хтось згубив? А-а-а, це гриби такі

Фото reddit Будь-який геолог без проблем ідентифікує ці смажені стейки як мінерали

Фото reddit Гільзи патронів можуть здатися макаронами

Фото reddit Це не смачне желе, а кристалик хлориду міді

Фото reddit Це лише диван, а не брикет морозива

Фото reddit Легко сплутати шпаклівку і морозиво, але не варто

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