Обидно, когда вместо ожидаемого блюда тебе приносят невесть что. И ты думаешь, как его есть да и съедобно ли оно вообще. Фантазия некоторых поваров просто вгоняет в ступор.

Предлагаем вам подборку блюд, увидев которые посетители ресторана предпочтут остаться голодными. Читайте также: 13 вещей, которые вам точно захочется съесть, но лучше этого не делать Видите тарелку? И мы не видим, такая она маленькая. В чем проблема подать на большой?

Фото reddit Место, где подают пиццу, но не слышали о ножах для нее

Фото reddit Фото reddit Да, вафельный рожок сломался. А что вы от него хотели с такой нагрузкой?

Фото reddit Еда – то, что в ложечках. Остальное – несъедобные украшения

Фото reddit Вроде оригинально, для селфи именно то, но вопрос остается без ответа – как это жевать?

Фото reddit В описании блюда была приписка "лесное". Поэтому его подали на куске дерева

Фото reddit Пожалуйста, приготовьте себе мясо на разогретом камне самостоятельно

Фото reddit Тако создано, чтобы есть его руками. Стакан – чтобы пить из него. Кто додумался их объединить и, главное, зачем?

Фото reddit Лопата – есть. Цветочный горшок – на месте. Удивленный клиент – засчитано

Фото reddit Кофе внутри пончика – слабо выпить и не обляпаться?

Фото reddit Подача блюда на все деньги. Не переживайте, рога потом помоют в посудомойке

Фото reddit Липкий сироп красиво растекается по столу, но кушать еще не начинали

Фото reddit И как тебя есть?

Фото reddit В этом ресторане знают не только как заинтриговать гостя, но и

как разочаровать его

Фото reddit