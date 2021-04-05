Что это и как его едят: 14 примеров ужасной поварской фантазии
Обидно, когда вместо ожидаемого блюда тебе приносят невесть что. И ты думаешь, как его есть да и съедобно ли оно вообще. Фантазия некоторых поваров просто вгоняет в ступор.
Источник:Reddit
Предлагаем вам подборку блюд, увидев которые посетители ресторана предпочтут остаться голодными.
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Видите тарелку? И мы не видим, такая она маленькая. В чем проблема подать на большой?
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Место, где подают пиццу, но не слышали о ножах для нее
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Да, вафельный рожок сломался. А что вы от него хотели с такой нагрузкой?
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Еда – то, что в ложечках. Остальное – несъедобные украшения
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Вроде оригинально, для селфи именно то, но вопрос остается без ответа – как это жевать?
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В описании блюда была приписка "лесное". Поэтому его подали на куске дерева
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Пожалуйста, приготовьте себе мясо на разогретом камне самостоятельно
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Тако создано, чтобы есть его руками. Стакан – чтобы пить из него. Кто додумался их объединить и, главное, зачем?
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Лопата – есть. Цветочный горшок – на месте. Удивленный клиент – засчитано
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Кофе внутри пончика – слабо выпить и не обляпаться?
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Подача блюда на все деньги. Не переживайте, рога потом помоют в посудомойке
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Липкий сироп красиво растекается по столу, но кушать еще не начинали
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И как тебя есть?
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В этом ресторане знают не только как заинтриговать гостя, но и
как разочаровать его
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