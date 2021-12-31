Буває, розлити звечора холодець у тарілки, поставили у холодильник на ніч, а зранку помітили, що він зовсім не застиг. Не говоримо уже про те, що варити його напередодні потрібно ледь не весь день. Разом з тим, стосовно "не застиг" не поспішайте засмучуватися – є ще шанс врятувати ситуацію і ваше святкове меню.
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Чому холодець може не стягнутися
Найгірше застигає холодець, якщо ви варили бульйон лише з курки. Крім курячих гомілок чи супового набору, у каструлю потрібно додавати ще свинину та яловичину (рульку чи ноги). Дехто для впевненості ще додає желатин, але багато хто не є фанатом таких експериментів.
Холодець / Фото Chefmarket
Як врятувати холодець, якщо він не застиг
Ось у цьому випадку уже, хочете ви чи ні, але без желатину не обійтися. Хоч така добавка трохи і змінює смак, зате страва буде врятована.
- Злийте бульйон назад у каструлю та ще раз перекип'ятіть. Це треба зробити для того, аби він не зіпсувався.
- На 1 літр води вам знадобиться 25 грамів желатину. Розчиніть порошок у невеликій кількості теплої води (25 грамів на 100 мілілітрів) і залиште набухати на 20 хвилин. Для розведення беріть бульйон, а не просту воду.
- Після цього желатин додайте у бульйон, який уже трохи охолонув (до окропу желатин не можна висипати). Добре перемішайте та знову розлийте по формах.