Буває, розлити звечора холодець у тарілки, поставили у холодильник на ніч, а зранку помітили, що він зовсім не застиг. Не говоримо уже про те, що варити його напередодні потрібно ледь не весь день. Разом з тим, стосовно "не застиг" не поспішайте засмучуватися – є ще шанс врятувати ситуацію і ваше святкове меню.

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Чому холодець може не стягнутися

Найгірше застигає холодець, якщо ви варили бульйон лише з курки. Крім курячих гомілок чи супового набору, у каструлю потрібно додавати ще свинину та яловичину (рульку чи ноги). Дехто для впевненості ще додає желатин, але багато хто не є фанатом таких експериментів.



Холодець / Фото Chefmarket

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Як врятувати холодець, якщо він не застиг

Ось у цьому випадку уже, хочете ви чи ні, але без желатину не обійтися. Хоч така добавка трохи і змінює смак, зате страва буде врятована.