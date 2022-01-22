Первое, что советуют родителям и детям во время карантина – создать распорядок дня. Так все будут работать гораздо эффективнее.

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Ежедневное расписание

В распорядок дня должно входить время для учебных и физических нагрузок, а также общие временные рамки для еды, уборки, личной гигиены и отдыха. Вот образец расписания, который можно адаптировать для своей семьи:

  • 08:00 – 09:00 позавтракать, убрать в комнате, одеться, почистить зубы;
  • 09:00 – 10:00 выполнить школьную работу;
  • 10:00 – 11:30 сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;
  • 11:30 – 12:30 пообедать и убрать;
  • 12:30 – 14:30 детям – отдохнуть или поспать, а родителям – поработать;
  • 14:30 – 15:30 уроки;
  • 15:30 – 16:30 – сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;
  • 16:30 – 17:00 приготовить еду и убрать;
  • 17:00 – 18:00 поужинать;
  • 18:00 – 19:00 принять ванну/душ, переодеться, почистить зубы;
  • 19:00 – 20:00 почитать, посмотреть телевизор, поиграть вместе.

Что можно делать во время карантина

Физические нагрузки:

  • гулять;
  • играть в классические подвижные игры;
  • тренироваться вместе;
  • танцевать под любимую всеми музыку;
  • придумать игру "уборка" (установите таймер и назначьте каждому комнату для быстрой уборки).

Воспитательная деятельность:

  • совершить виртуальное путешествие по региональным и международным зоопаркам, музеям и аквариумам;
  • узнать больше о здоровом питании и опробовать новые рецепты;
  • составлять пазлы в соответствии с возрастом каждого;
  • провести серию семейных игр;
  • создать семейное дерево с фотографиями;
  • прочесть серию книг.

Идеи СемьяСоздавайте вместе пазлы / Фото Unsplash

Творческая деятельность:

  • сделать фигуры и конструкции из пластилина или соленого теста;
  • создать семейный форт из подушек, простыней и коробок;
  • вязать или вышивать;
  • раскрашивать рисунки, картины по номерам.