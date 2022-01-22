Первое, что советуют родителям и детям во время карантина – создать распорядок дня. Так все будут работать гораздо эффективнее.

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Ежедневное расписание

В распорядок дня должно входить время для учебных и физических нагрузок, а также общие временные рамки для еды, уборки, личной гигиены и отдыха. Вот образец расписания, который можно адаптировать для своей семьи:

08:00 – 09:00 позавтракать, убрать в комнате, одеться, почистить зубы;

09:00 – 10:00 выполнить школьную работу;

10:00 – 11:30 сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;

11:30 – 12:30 пообедать и убрать;

12:30 – 14:30 детям – отдохнуть или поспать, а родителям – поработать;

14:30 – 15:30 уроки;

15:30 – 16:30 – сделать физические упражнения, погулять или поиграть на свежем воздухе;

16:30 – 17:00 приготовить еду и убрать;

17:00 – 18:00 поужинать;

18:00 – 19:00 принять ванну/душ, переодеться, почистить зубы;

19:00 – 20:00 почитать, посмотреть телевизор, поиграть вместе.

Что можно делать во время карантина

Физические нагрузки:

гулять;

играть в классические подвижные игры;

тренироваться вместе;

танцевать под любимую всеми музыку;

придумать игру "уборка" (установите таймер и назначьте каждому комнату для быстрой уборки).

Воспитательная деятельность:

совершить виртуальное путешествие по региональным и международным зоопаркам, музеям и аквариумам;

узнать больше о здоровом питании и опробовать новые рецепты;

составлять пазлы в соответствии с возрастом каждого;

провести серию семейных игр;

создать семейное дерево с фотографиями;

прочесть серию книг.

Создавайте вместе пазлы / Фото Unsplash

Творческая деятельность: