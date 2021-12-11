Продовжуємо атмосферу свята: що робити, щоб новорічна ялинка довго стояла
Джерело:The Art of Manliness
Жива ялинка вдома для багатьох залишається головним атрибутом новорічних свят. Саме час нагадати, як продовжити життя зеленої красуні. Зберігайте поради, аби не загубити!
Попри те, що сьогодні ледь не у кожного вдома є штучна ялинка, мода на "живі" вертається. Адже саме запах хвої у поєднанні з запахом мандаринок створює ту саму атмосферу дива. Разом з тим, за ялинкою потрібно правильно доглядати, щоб вона не обсипалася за кілька днів. Підготували для вас кілька актуальних порад з цього приводу.
І ще "І просто так…": де дивитися прем'єру продовження серіалу "Секс і місто"Памятайте! Купувати "живі" хвойні деревця варто лише у спеціальних точках, де продають легально вирубані ялинки та сосни.
Що роботи, щоб новорічна ялинка стояла довго
1
Краще купувати дерево не раніше, ніж за 2 тижні до Нового року. Ідеально – тиждень – півтори. Така ялинка, швидше за все, достоїть не лише до 1 січня, а й до Різдва.
2
Ялинці, як будь-якій рослині, потрібно дати звикнути до нового для неї температурного режиму. Тому дерево найкраще залишити у коридорі або в кутку кімнати на 1 – 2 дні, обмотавши низ стовбура мокрою ганчіркою.
3
Перед встановленням відріжте пилкою круг товщиною 2 сантиметри від нижньої частини стовбура і просвердліть отвір по центру стовбура. Це допоможе дереву активніше вбирати воду.
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4
Тримайте ялинку якомога далі від джерел тепла. Її краще не ставити біля вентиляції, батарей чи камінів.
5
Регулярно доливайте воду. Дерево на кожні 2 сантиметри діаметра стовбура вбирає 1 літр води. Так, для ялинки зі стовбуром у 10 сантиметрів у діаметрі може бути потрібно щодня доливати 5 літрів води.
Інфографіка, як доглядати за живою ялинкою / Фото artofmanliness