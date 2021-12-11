Несмотря на то, что сегодня чуть ли не у каждого дома есть искусственная елка, мода на "живые" возвращается. Ведь именно запах хвои в сочетании с запахом мандаринок создает ту самую атмосферу чуда. Но за елкой нужно правильно ухаживать, чтобы она не осыпалась за несколько дней. Подготовили для вас несколько актуальных советов на этот счет.

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Помните! Покупать "живые" хвойные деревца следует только в специальных точках, где продают легально вырубленные елки и сосны.

Что делать, чтобы новогодняя елка стояла долго

1

Лучше покупать дерево не раньше, чем за 2 недели до Нового года. Идеально – неделя – полторы. Такая елка, скорее всего, достоит не только до 1 января, но и до Рождества.

2

Елке, как и любому растению, нужно дать привыкнуть к новому для нее температурному режиму. Поэтому дерево лучше оставить в коридоре или в углу комнаты на 1 – 2 дня, обмотав низ ствола мокрой тряпкой.

3

Перед установкой отрежьте пилой круг толщиной 2 сантиметра от нижней части ствола и просверлите отверстие по центру ствола . Это поможет дереву активнее впитывать воду.

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4

Держите елку как можно дальше от источников тепла. Ее лучше не ставить возле вентиляции, батарей или каминов.

5

Регулярно доливайте воду. Дерево на каждые 2 сантиметра диаметра ствола впитывает 1 литр воды. Так, для елки со стволом в 10 сантиметров в диаметре может потребоваться ежедневно доливать 5 литров воды.