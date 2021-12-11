Попри те, що сьогодні ледь не у кожного вдома є штучна ялинка, мода на "живі" вертається. Адже саме запах хвої у поєднанні з запахом мандаринок створює ту саму атмосферу дива. Разом з тим, за ялинкою потрібно правильно доглядати, щоб вона не обсипалася за кілька днів. Підготували для вас кілька актуальних порад з цього приводу.

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Памятайте! Купувати "живі" хвойні деревця варто лише у спеціальних точках, де продають легально вирубані ялинки та сосни.

Що роботи, щоб новорічна ялинка стояла довго

1

Краще купувати дерево не раніше, ніж за 2 тижні до Нового року. Ідеально – тиждень – півтори. Така ялинка, швидше за все, достоїть не лише до 1 січня, а й до Різдва.

2

Ялинці, як будь-якій рослині, потрібно дати звикнути до нового для неї температурного режиму. Тому дерево найкраще залишити у коридорі або в кутку кімнати на 1 – 2 дні, обмотавши низ стовбура мокрою ганчіркою.

3

Перед встановленням відріжте пилкою круг товщиною 2 сантиметри від нижньої частини стовбура і просвердліть отвір по центру стовбура. Це допоможе дереву активніше вбирати воду.

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4

Тримайте ялинку якомога далі від джерел тепла. Її краще не ставити біля вентиляції, батарей чи камінів.

5

Регулярно доливайте воду. Дерево на кожні 2 сантиметри діаметра стовбура вбирає 1 літр води. Так, для ялинки зі стовбуром у 10 сантиметрів у діаметрі може бути потрібно щодня доливати 5 літрів води.



Інфографіка, як доглядати за живою ялинкою / Фото artofmanliness