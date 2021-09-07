Диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд, которые готовятся быстро и легко, но одновременно покоряют настоящих гурманов. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Мясо получается с необычным ореховым вкусом и напоминает тайскую кухню.

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Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе – 380 граммов;
  • огурец 100 граммов;
  • морковь 50 граммов;
  • яичный белок 70 граммов (2 штуки);
  • очищенный арахис 40 граммов;
  • соевый соус 40 миллилитров;
  • чеснок 3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.
  2. Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).
  3. Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
  4. Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.
  5. Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Курица с орехами и овощами

Получилось интересно! Чем-то похоже на блюда тайской кухни.

КБЖУ на 100 г: 153 / 22.3 / 5.4 / 3.6

ингредиенты:

филе куриной грудки, 380 г
огурец, 100 г
морковь, 50 г
яичный белок, 70 г (2 шт.);
очищенный арахис, 40 г
соевый соус, 40 мл
чеснок, 3 зубчика

приготовление:

Филе мелко нарежьте и обжарьте на сковороде без масла 10 мин. Хорошо перемешайте.
Овощи мелко нарежьте и отдельно от филе тушите без масла с небольшим количеством воды в течение 10 мин.
Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и тушите. Добавьте специи по вкусу.
Арахис добавьте к курице, перемешайте и тушите 5 мин.

Приятного аппетита!