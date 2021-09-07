Диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд, которые готовятся быстро и легко, но одновременно покоряют настоящих гурманов. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Мясо получается с необычным ореховым вкусом и напоминает тайскую кухню.

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Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

куриное филе – 380 граммов;

огурец – 100 граммов;

– граммов; морковь – 50 граммов;

– граммов; яичный белок – 70 граммов (2 штуки);

– граммов очищенный арахис – 40 граммов ;

– граммов соевый соус – 40 миллилитров;

– чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут. Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды). Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета. Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус. Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Курица с орехами и овощами

Получилось интересно! Чем-то похоже на блюда тайской кухни.

КБЖУ на 100 г: 153 / 22.3 / 5.4 / 3.6

ингредиенты:

филе куриной грудки, 380 г

огурец, 100 г

морковь, 50 г

яичный белок, 70 г (2 шт.);

очищенный арахис, 40 г

соевый соус, 40 мл

чеснок, 3 зубчика

приготовление:

Филе мелко нарежьте и обжарьте на сковороде без масла 10 мин. Хорошо перемешайте.

Овощи мелко нарежьте и отдельно от филе тушите без масла с небольшим количеством воды в течение 10 мин.

Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.

Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и тушите. Добавьте специи по вкусу.

Арахис добавьте к курице, перемешайте и тушите 5 мин.