Очень часто мы живем стереотипами, слушаем кого-то, но при этом понимаем, что сами загоняем себя в рамки, нужно что-то делать, чтобы изменить жизнь к лучшему, но боимся и не переходим к действиям.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам стать счастливыми в 2021.

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1. Одобрение других

Какая разница, что о вас думают? Если вы счастливы от принятых вами решений, то неважно, что скажут другие.

Слушать советы – пожалуйста, но не позволяйте другим решать, как вам жить.

2. Ваше упрямство

Чем меньше у вас упрямства, тем более вы открыты для нового. Подумайте, сколько всего можно пережить и почувствовать, если попробуете понять и принять еще чье-то мнение, кроме своего.



Иногда стоит прислушаться к чьей-то мысли / Фото pixabay

3. Багаж воспоминаний

Не стоит тянуть за собой багаж воспоминаний, особенно о прошлых отношениях. Если вы сильно любили кого-то или думали, что любили, то подсознательно будете сравнивать его с новым человеком, который ни в чем не виноват.

Заводя новые отношения, избавляйтесь от старых. Не только в жизни, но и в своей голове.

4. Негатив

Мысли и слова материализуются. Поэтому меняйте свою жизненную установку на "все будет хорошо". Нет ничего невозможного для человека, который в это верит.



Думайте только о хорошем, ведь мысли материализуются / Фото pixabay

5. Не осуждайте

Просто помните: вы не были в их шкуре, даже если вам кажется, что были. У каждого в голове свои тараканы, а в жизни – свои обстоятельства, поэтому завязывайте.

6. Не завидуйте

Не смотрите на чужую жизнь, которой не знаете. Вы даже не представляете о чем думает этот человек. Может, когда он ныряет в бассейн своего частного дома, он ненавидит себя или чего-то боится?



Зависть не красит людей / Фото pixabay

7. Неуверенность

Нет причин сомневаться в себе. Если у вас есть черты, которые вы ненавидите, существует два пути: принять их или изменить. Вы сами выбираете, кем вам быть.

8. Зависимость от других

Никто не заполнит пустоту внутри вас. Никто не сделает вас самодостаточным, если вы недовольны судьбой. Чтобы разделить свое счастье с кем-то другим, надо сначала стать счастливым самому. Поэтому даже не надейтесь, что ваш успех в чужих руках.

9. Гнев и обида

Гнев разрушает изнутри. Просто надо справляться с ненавистью, обидой и болью, которые остаются внутри. Помните: тот, кто злит, контролирует вас.



Лучше шутите, чем сердитесь / Фото pixabay

10. Идеальный партнер

Чтобы быть счастливым, вы должны любить человека всем сердцем, чувствовать себя легко и комфортно рядом с ним, а он должен воспринимать вас таким, каким вы есть. Совпали хотя бы первые два пункта – отлично, вы нашли то, что нужно.

11. Надежда на удачу

Не стоит ждать, когда вам повезет. Цените свою жизнь и будьте благодарны за то, что у вас уже есть.

12. Тотальный контроль

Иногда надо просто расслабиться и позволить жизни идти по течению. Вы не можете контролировать все и придется с этим смириться. Иначе вы будете постоянно нервничать, но в итоге все равно ничего не измените.

13. Идеальная жизнь

Так же как нет идеального партнера, нет идеальной судьбы. Жизнь – это то, что вы в нее вкладываете, поэтому если вы не готовы серьезно работать и прилагать усилия, значит, вы решили быть несчастным.



Ваша жизнь – в ваших руках / Фото pixabay

14. Ожидание

Люди думают, что окружение должно соответствовать их ожиданиям. Это бред. Никто ничего вам не должен, как и вы не должны. Никто не должен быть вежливым, внимательным, аккуратным, честным, приятным в общении. Смиритесь с этим и ваше восприятие мира станет намного приятнее.