Найголовніше – не заїдати приємні емоції. ТОП крутих фільмів для схуднення назвала нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Фільми, які дадуть мотивацію для схуднення

"Корпорація "Їжа" – документальний фільм, який розповідає таємниці харчової промисловості. Після перегляду стрічки ви будете розбиратися у продуктах харчування, навчитеся вибирати екологічно безпечну їжу, і зрозумієте, що впливає на схуднення чи набір ваги.

– документальний фільм, який розповідає таємниці харчової промисловості. Після перегляду стрічки ви будете розбиратися у продуктах харчування, навчитеся вибирати екологічно безпечну їжу, і зрозумієте, що впливає на схуднення чи набір ваги. "Товстуни" – фільм про спільноту людей із зайвою вагою. Вони не тільки намагаються знизити вагу, але й аналізують причини проблеми.

– фільм про спільноту людей із зайвою вагою. Вони не тільки намагаються знизити вагу, але й аналізують причини проблеми. "Тонкий світ товстих" – фільм про те, як люди із зайвою вагою живуть у сучасному світі.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

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"Цукор" – стрічка про те, як мода на здорове харчування і відповідні маркування на продуктах сприяють збільшенню ваги.

– стрічка про те, як мода на здорове харчування і відповідні маркування на продуктах сприяють збільшенню ваги. "Вакцина від жиру" – документальний фільм, в основі якого лежить наукове розслідування. У ньому тестують різні модні дієти й жироспалювальні засоби. Ви зможете дізнатися, як вони працюють та до яких наслідків можуть привести.

Фільми надихнуть на схуднення / Фото Pixabay

Текст публікації нутриціологині Світлани Нікітчук:

Що подивитися, щоб схуднути? ТОП фільмів.

Звичайно, після перегляду ви не станете легше на кілька кілограмів. Але заряд мотивації й стимул точно отримаєте.

Отже, попкорном не запасаємося, а готуємося уважно дивитися й робити висновки.

"Корпорація "Їжа". Цей документальний фільм відкриє всі потайні ящики харчової промисловості. Після його перегляду ви почнете розбиратися в продуктах, які купуєте. З легкістю навчитеся вибирати екологічно безпечну й корисну їжу для людського організму. Цей фільм допоможе зрозуміти, що впливає на втрату або зниження ваги.

"Товстуни". Фільм показує групу підтримки людей, які страждають зайвою вагою. Учасники цієї спільноти не тільки намагаються схуднути, але й розбираються в причинах цієї проблеми, аналізуючи своє життя.

"Тонкий світ товстих". Ви коли-небудь замислювалися про те, як живеться людям із зайвою вагою у сучасному світі? Цей фільм занурить вас у їхнє життя. Він покаже не тільки проблеми зі здоров'ям, але і глузування з боку оточуючих.

"Цукор". Щоб максимально розібратися в користі продуктів, потрібно ставити експеримент. Саме це показано у фільмі. Ви зрозумієте, як мода на здорове харчування і відповідні маркування на продуктах сприяють збільшенню ваги.

"Вакцина від жиру". Документальне мотивуюче наукове розслідування. У фільмі можна побачити тестування модних сучасних дієт (наприклад, Дюкана) і жироспалювальних засобів (наприклад, ягід годжі), до яких наслідків вони призводять та як насправді працюють.