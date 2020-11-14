Праздники приближаются, а значит пора искать подарки для родных, друзей и коллег. И среди них точно найдутся те, кто любит полакомиться вкусностями, но терпеть не может сам процесс приготовления пищи. К счастью, для таких людей есть идеи подарков, которые изменят их (и ваше) отношение к кулинарии.

В этом году онлайн-шопинг завоюет все больше поклонников, ведь покупать вещи в интернете не только удобно и быстро, но и безопасно, сообщают Идеи 24. Поэтому мы обшарили интернет, чтобы найти интересные идеи для подарков гурманам, которые не любят готовить.

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Вашему вниманию подборка прикольных и одновременно полезных презентов. Может, вы найдете идею для подарка не только кому-то, но и себе.

Дозатор для жидкого теста

Он сделает кексы, блины или панкейки одинаковыми по размеру. Идеально подходит для тех, кто тратит много денег на Insta-завтраки в заведениях, потому что не умеет готовить их дома.

Фото Amazon

Набор мерных ложек

Для тех, кому трудно определить на "глаз", сколько же соли, сахара или специй надо добавить к пище для нужного вкуса.

Фото Amazon

Когти для измельчения мяса

Ага, есть и такое! Эти когти станут незаменимым помощником на кухне и помогут лакомиться курицей, не пачкая при этом руки.

Фото Amazon

Форма для приготовления идеальных котлет до бургеров

Больше не будет отговорок, почему бы это не попробовать сделать Jucy Lucy своими руками!

Бургер Jucy Lucy / Фото Amazon

Домашний набор для приготовления суши

Получится не хуже, чем в ресторанах.

Фото Amazon

Многофункциональные ножницы

Они быстро и идеально порежут зелень (и не только).

Фото Amazon

Набор "два в одном", что позволит удобно мыть овощи и фрукты

Фото Amazon

Набор силиконовых форм для приготовления яиц-пашот

Фото Amazon

Электрический штопор, который откроет бутылку за считанные секунды

Еще одна гениальная идея для подарка! Теперь откупоривать вино можно безо всяких "напрягов".

Электроштопор для вина / Фото Amazon

Постер с описанием трав и специй

На таких плакатах также есть советы, с чем стоит сочетать те или иные специи.

Фото Amazon