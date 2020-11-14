Что подарить тем, кто любит есть, но не готовить: подборка гениальных идей с фото
Праздники приближаются, а значит пора искать подарки для родных, друзей и коллег. И среди них точно найдутся те, кто любит полакомиться вкусностями, но терпеть не может сам процесс приготовления пищи. К счастью, для таких людей есть идеи подарков, которые изменят их (и ваше) отношение к кулинарии.
В этом году онлайн-шопинг завоюет все больше поклонников, ведь покупать вещи в интернете не только удобно и быстро, но и безопасно, сообщают Идеи 24. Поэтому мы обшарили интернет, чтобы найти интересные идеи для подарков гурманам, которые не любят готовить.
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Вашему вниманию подборка прикольных и одновременно полезных презентов. Может, вы найдете идею для подарка не только кому-то, но и себе.
Дозатор для жидкого теста
Он сделает кексы, блины или панкейки одинаковыми по размеру. Идеально подходит для тех, кто тратит много денег на Insta-завтраки в заведениях, потому что не умеет готовить их дома.
Фото Amazon
Набор мерных ложек
Для тех, кому трудно определить на "глаз", сколько же соли, сахара или специй надо добавить к пище для нужного вкуса.
Фото Amazon
Когти для измельчения мяса
Ага, есть и такое! Эти когти станут незаменимым помощником на кухне и помогут лакомиться курицей, не пачкая при этом руки.
Фото Amazon
Форма для приготовления идеальных котлет до бургеров
Больше не будет отговорок, почему бы это не попробовать сделать Jucy Lucy своими руками!
Бургер Jucy Lucy / Фото Amazon
Домашний набор для приготовления суши
Получится не хуже, чем в ресторанах.
Фото Amazon
Многофункциональные ножницы
Они быстро и идеально порежут зелень (и не только).
Фото Amazon
Набор "два в одном", что позволит удобно мыть овощи и фрукты
Фото Amazon
Набор силиконовых форм для приготовления яиц-пашот
Фото Amazon
Электрический штопор, который откроет бутылку за считанные секунды
Еще одна гениальная идея для подарка! Теперь откупоривать вино можно безо всяких "напрягов".
Электроштопор для вина / Фото Amazon
Постер с описанием трав и специй
На таких плакатах также есть советы, с чем стоит сочетать те или иные специи.
Фото Amazon
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