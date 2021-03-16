На первый взгляд кажется, что выбрать подарок для людей, которые много читают, довольно легко. Однако любителя книг уже не удивить классическими закладками или электронными книгами. Нужно выбирать что-то оригинальное, нестандартное и нетрадиционное.

Мы сделали для вас подборку уникальных сюрпризов, которые понравятся всем книголюбам. Теперь вам не придется тратить время на поиски идеального подарка. Читайте также: Что подарить тем, кто не представляет своей жизни без фитнеса 1. Носки с предупредительной надписью Фото buzzfeed 2. Удобная подушка для чтения в постели Фото convencaobwt 3. Оригинальная книжная полка Фото amazon 4. Журнал для записей, касающихся книг, которые уже прочитаны или запланированы для прочтения Фото amazon 5. Оригинальный фиксатор для страниц книги Фото amazon 6. Подставка для книг Фото amazon 7. Яркие наклейки для обозначения любимых цитат или непонятных высказываний Фото amazon 8. Чашки с оригинальным принтом Фото pinterest 9. Цифровая закладка для книг Фото buzzfeed 10. Оригинальные обертки для книг Фото buzzfeed Интересно: Что подарить тому, кто фанатеет от "Звездных войн" 11. Невидимые книжные полки Фото design-remont 12. Подушка-подставка для книг Фото buzzfeed 13. Плакат с портретами женщин, которые стали главными персонажами мировых бестселлеров Фото amazon 14. Салфетница в виде книг Фото amazon 15. Набор пакетированного чая с любимыми цитатами из мировых бестселлеров Фото amazon 16. Универсальные тканевые обертки для книг Фото etsy 17. Аккуратные фонарики для очков, благодаря которым можно читать вечером Фото amazon 18. Оригинальные настольные лампы Фото lifehacker 19. Плед с рукавами Фото dobralama 20. Подставка для книг в ванную Фото ali-yes