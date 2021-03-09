У вашому оточенні точно є людина, яка нескінченно може переглядати кожен епізод "Зоряних війн". Якщо вам варто обрати подарунок для такого кінолюбителя, скористайтеся нашою добіркою сюрпризів для тих, хто по-справжньому фанатіє від цього шедевру.

Ці подарунки будуть нагадувати улюблені фрагменти з фільмів і дарувати позитивні емоції впродовж тривалого часу. Незалежно від того, чи це ваш друг чи подруга, будьте певні, подарунки їм точно сподобаються. Читайте також: Що подарувати любителю коміксів: 10 оригінальних ідей з фото 1. Оригінальний нічник Фото buzzfeed 2. Фартух з незвичним принтом Фото amazon 3. Для тих, хто багато часу проводить в кухні Фото amazon 4. Чашки з культовими персонажами або цікавими цитатами Фото buzzfeed 5. Стильні гаманці або візитниці Фото etsy 6. Яскраві палички для японських страв Фото convencaobwt 7. Кухонний інвентар з гравіюванням Фото amazon 8. Парасолька з особливою ручкою Фото 112ua Цікаво: Що подарувати людині, яка не випускає ґаджети з рук: 15 оригінальних ідей 9. Пристрій для подрібнення спецій Фото amazon 10. Нестандартна млинниця Фото amazon 11. Акуратні милі аксесуари Фото gistwheel 12. Настінний годинник Фото amazon 13. Пристрій для виготовлення попкорну Фото amazon 14. Стильне кашпо Фото etsy 15. Подарунок для тих, хто любить готувати випічку Фото etsy