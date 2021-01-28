Що подарувати любителю коміксів: 10 оригінальних ідей з фото
Серед ваших рідних чи близьких точно є щирі прихильники яскравих та барвистих історій в картинках. Як правило, купити подарунок для любителів коміксів – це завдання не з легких, адже здивувати оригінальним коміксом отримувача вкрай складно.
Джерело: 24 канал
Ми зробили добірку оригінальних подарунків, які точно сподобаються усім любителям коміксів.
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1. Пазли із зображеннями улюблених фрагментів із коміксів
Фото mydeal
2. Оригінальні шкарпетки
Фото magazin-muzhskoe
3. Збірка давніх коміксів
Фото pinterest
4. Практична коробка для зберігання паперових коміксів
Фото comoda
5. Передплата на цифрові комікси
Фото gamesradar
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6. Подарунковий сертифікат в магазин коміксів
Фото venividi
7. Аксесуари, пов'язані з персонажами коміксів
Фото budgetunique
8. Оригінальний посуд
Фото bigmag
9. Одяг з відповідними принтами
Фото pinterest
10. Яскраві постери
Фото tmale
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