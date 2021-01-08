Йода – это вымышленный персонаж "Звездных войн". Он умный и сильный джедай, без которого нельзя представить культовых фильмов.

Идеи 24 сделали подборку подарков, которые понравится тем, кто любит смотреть "Звездные войны" и фанатеет от загадочного персонажа. Читайте также: Бейби Йода и коронавирус: 25 креативных и смешных новогодних декораций – фото 1. Оригинальная подставка, которую можно использовать для книг, вазонов или других небольших вещей Фото urbanoutfitters 2. Формочки для льда с "рельефным" изображением Йоды Фото popsugar 3. Необычный конструктор "Lego" Фото huffpost 4. Футболка с надписью Фото pbuyvip 5. Брелок-оберег Фото thejewelhut 6. Подушка для детей и взрослых Фото huffpost 7. Настольная игра для компании Фото amazon Интересно: Что подарить фанатам сериала "Друзья": 50 крутых идей с фото 8. Ланч-бокс для обеденных перекусов Фото toywiz 9. Ручки с магистром Фото aliexpress 10. Лампа-ночник Фото itemshop