Что подарить тем, кто фанатеет от магистра Йоды: 10 оригинальных подарков с фото
Йода – это вымышленный персонаж "Звездных войн". Он умный и сильный джедай, без которого нельзя представить культовых фильмов.
Идеи 24 сделали подборку подарков, которые понравится тем, кто любит смотреть "Звездные войны" и фанатеет от загадочного персонажа.
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1. Оригинальная подставка, которую можно использовать для книг, вазонов или других небольших вещей
Фото urbanoutfitters
2. Формочки для льда с "рельефным" изображением Йоды
Фото popsugar
3. Необычный конструктор "Lego"
Фото huffpost
4. Футболка с надписью
Фото pbuyvip
5. Брелок-оберег
Фото thejewelhut
6. Подушка для детей и взрослых
Фото huffpost
7. Настольная игра для компании
Фото amazon
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8. Ланч-бокс для обеденных перекусов
Фото toywiz
9. Ручки с магистром
Фото aliexpress
10. Лампа-ночник
Фото itemshop
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