Що подарувати любителю коміксів: 10 оригінальних ідей з фото

28 січня 2021 , 15:56
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Серед ваших рідних чи близьких точно є щирі прихильники яскравих та барвистих історій в картинках. Як правило, купити подарунок для любителів коміксів – це завдання не з легких, адже здивувати оригінальним коміксом отримувача вкрай складно.

Джерело: 24 канал

Ми зробили добірку оригінальних подарунків, які точно сподобаються усім любителям коміксів.

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1. Пазли із зображеннями улюблених фрагментів із коміксів

Фото mydeal

2. Оригінальні шкарпетки

Фото magazin-muzhskoe

3. Збірка давніх коміксів

Фото pinterest

4. Практична коробка для зберігання паперових коміксів

Фото comoda

5. Передплата на цифрові комікси

Фото gamesradar

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6. Подарунковий сертифікат в магазин коміксів

Фото venividi

7. Аксесуари, пов'язані з персонажами коміксів

Фото budgetunique

8. Оригінальний посуд

Фото bigmag

9. Одяг з відповідними принтами

Фото pinterest

10. Яскраві постери

Фото tmale