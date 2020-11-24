Переглядаючи фільми або читаючи книги про Гаррі Поттера, ми неначе стаємо частинкою цієї історії. Адже серед ваших близьких точно є знайомі, що теж в захваті від саги про хлопчика, що вижив. Тепер ви не будете хвилюватися про те, що подарувати друзям та рідним, які теж обожнюють цього персонажа.

Ідеї 24 зробили для вас добірку крутих та оригінальних подарунків фанатам Гаррі Поттера.

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1. Чай Felix Felicis, який принесе вам удачу

Він виготовляється з чорного чаю, сушеної лимонної цедри та лимонного соку. Чай стане золотистим, коли його заварити, наче зілля, яке Гаррі виграв у професора Слизорога.



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2. Пара м'яких та еластичних унісекс-шкарпеток, на яких зображений герб Гоґвортсу

Вони будуть тримати ваші ноги в теплі.



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3. Чарівний браслет, який дасть людям зрозуміти, що ви нічого поганого не зробили

Він складається з дроту, який розсувається над зап'ястям, а потім повертається на місце.



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4. Ложка для перемішування кави, яка потрібна людині, щойно вона прокинеться



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5. Чашка з фотографією Герміони Ґрейнджер – улюбленою героїнею саги про Гаррі Поттера

Вони ніколи не змогли б зварити зілля без неї!



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6. Золотий принт на фользі, який символізує любов Снейпа до Лілі Поттер

Чи був Снейп не надто приємною особою? Так. Чи він пожертвував своїм щастям задля покращення чаклунського світу? Також – так.



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7. 550 пазлів з афіші фільму від Гаррі Поттера та Чарівника

Увімкніть фільм, поки збираєте головоломку, і подивіться, чи зможете ви її розгадати.



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8. 3D-пазли астрономічної вежі, якщо ви шукаєте щось складніше



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9. Маска для обличчя, яка покаже світові, що ви з Гафелпафу і пишається цим

Убезпечити себе та інших – це саме те, що потрібно зробити.



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10. Шарф, який продемонструє безмежну любов до Ґрифіндора



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11. Светр, який сміливо заявляє про вашу вірність Слизерену

Він має балахон, який зігріє вас, і кишеню для всіх чарівних дрібничок.



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12. Чохол, який прикрасить ваші AirPods



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13. Пара сережок-павуків на ланцюжку, які набагато приємніші, ніж Арагог та його родина в Забороненому лісі. Вони сподобаються навіть Рону



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14. Значок, який дасть всім зрозуміти, що ви з гордістю підтримуєте ельфів і є членом клубу Герміони

Домашні ельфи докладають усіх зусиль, щоб підтримувати замок в чистоті – вони заслуговують на визнання!



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15. Набір пензликів для макіяжу, які допоможуть вам виглядати так само чудово, як Флер Делякур, коли вона відвідувала святковий бал



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16. Повна колекція книг про "Хлопця, що вижив"



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17. Музична шкатулка, що відтворює мелодію з Гаррі Поттера

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18. Пара вишуканих сережок із символом Дарів Смерті

Поєднання трьох символів може не зробити вас господарем смерті, але вони точно виглядатимуть мило на ваших вухах.



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19. Наймагічніші подарункові бокси, що не лишать байдужим жодного фаната Гаррі Поттера



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20. Стильна "поттеррівська" піжама



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21. Чарівна паличка, як у Гаррі чи інших героїв саги

Тепер ви справжній маг.



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22. Мантія справжнього мага



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