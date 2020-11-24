Просматривая фильмы или читая книги о Гарри Поттере, мы как будто становимся частью этой истории. Ведь среди ваших близких точно есть знакомые, тоже в восторге от саги о мальчике, который выжил. Теперь вы не будете волноваться о том, что подарить друзьям и родным, которые тоже любят этого персонажа.

Идеи 24 сделали для вас подборку крутых и оригинальных подарков фанатам Гарри Поттера.

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1. Чай Felix Felicis, который принесет вам удачу

Он изготавливается из черного чая, сушеной лимонной цедры и лимонного сока. Чай станет золотистым, когда его заварить, как зелье, которое Гарри выиграл у профессора Слагхорна.



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2. Пара мягких и эластичных унисекс-носков, на которых изображен герб Хогвартса

Они будут держать ваши ноги в тепле.



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3. Волшебный браслет, который даст людям понять, что ты ничего плохого не сделал

Он состоит из проволоки, которая раздвигается над запястьем, а потом возвращается на место.



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4. Ложка для перемешивания кофе, которая нужна человеку, как только он проснется



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5. Чашка с фотографией Гермионы Грейнджер – любимой героиней саги о Гарри Поттере

Они никогда не смогли бы сварить зелье без нее!



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6. Золотой принт на фольге, символизирующий любовь Снейпа к Лили Поттер

Снейп был не слишком приятным лицом? Да. Или он пожертвовал своим счастьем ради улучшения колдовского мира? Также – да.



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7. 550 пазлов с афиши фильма от Гарри Поттера и Волшебника

Включите фильм, пока собираете головоломку, и посмотрите, сможете ли вы ее разгадать.



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8. 3D-пазлы астрономической башни, если вы ищете что-то посложнее



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9. Маска для лица, которая покажет миру, что вы Хаффлпафф, и гордитесь этим

Обеспечить себя и других безопасностью – это именно то, что нужно сделать.



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10. Шарф, который продемонстрирует необъятною величину любви к Гриффиндору



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11. Свитер, который смело заявляет о вашей верности Слизерену

Он имеет подкладочный балахон, который согреет вас, и карман для всех волшебных мелочей.



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12. Чехол, который украсит ваши AirPods



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13. Пара сережек-пауков на цепочке, которые гораздо приятнее, чем Арагог и его семья в Запретном лесу, они понравятся даже Рону



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14. Значок, который даст всем понять, что вы с гордостью поддерживаете благосостояние эльфов и является членом клуба Гермионы

Домашние эльфы прилагают все усилия, чтобы поддерживать замок в чистоте – они заслуживают признания!



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15. Набор кистей для макияжа, которые помогут вам выглядеть так же прекрасно, как Флер Делакур, когда она посещала праздничный бал



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16. Полная коллекция книг о "Парне, который выжив"



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17. Музыкальная шкатулка, воспроизводящая мелодию из Гарри Поттера

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18. Пара изысканных сережек с символом Даров Смерти

Сочетание трех символов может не сделать вас хозяином смерти, но они точно будут выглядеть мило на ваших ушах.



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19. Магические подарочные боксы, не оставят равнодушным ни одного фаната Гарри Поттера



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20. Стильная "поттерривська" пижама



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21. Волшебная палочка, как у Гарри или иных героев саги

Теперь вы настоящий маг.



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22. Мантия настоящего мага



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